Măsură imediată la Budapesta: Noi limitări pentru lucrătorii non-UE

Ungaria a restricţionat printr-o hotărâre de guvern emisă sâmbătă eliberarea permiselor de şedere pentru imigranţii din afara Uniunii Europene, transmite dpa.

Astfel, premierul Peter Magyar şi-a onorat o promisiune din campania electorală, notează agenţia citată.

Ce nu va mai fi eliberat

Nu vor mai fi eliberate permise de şedere conform unei scheme pentru imigranţi introduse de precedentul guvern de la Budapesta, condus de Viktor Orban. Măsura intră în vigoare imediat, hotărârea de guvern fiind deja publicată în Gazeta Oficială, însă nu elimină decât procedura simplificată menţionată, de care - conform lui Peter Magyar - beneficiau unele agenţii de recrutare controlate de Orban. Nu se sistează complet eliberarea de permise.

Documentele de de şedere deja eliberate rămân valabile până la expirare. Hotărârea adoptată sâmbătă nu spune dacă durata de valabilitate poate fi prelungită.

Câți angajați din afara UE se află, în prezent, în Ungaria

Se estimează că în Ungaria există în prezent aproximativ 90.000 de angajaţi din afara Uniunii Europene, reprezentând aproximativ 2% din totalul forţei de muncă. Majoritatea imigranţilor lucrează în industrii, precum industria auto ori de producţie a bateriilor, în construcţii, în domeniul livrărilor ori ca muncitori sezonieri în agricultură. Cei mai mulţi provin din țări precum Filipine, Ucraina, China, Vietnam şi India.

Noul guvern de la Budapesta vizează limitarea imigranților din afara UE

Peter Magyar, care şi-a preluat mandatul de şef al guvernului în 9 mai, după victoria categorică a partidului său de centru-dreapta, Tisza, în alegerile din luna aprilie 2026, a promis că va restricţiona afluxul de imigranţi. Magyar a susţinut că o astfel de politică este necesară, cu scopul de a permite mai multor cetăţeni ungari să îşi găsească locuri de muncă şi pentru a împiedica firmele să forţeze scăderea salariilor prin angajarea străinilor care acceptă venituri mai mici.

Asociaţiile patronale afirmă însă că în Ungaria se resimte în multe domenii un deficit de forţă de muncă, notează Agerpres.