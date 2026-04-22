Prioritatea viitorului guvern ungar: Ce promite echipa lui Peter Magyar înainte de preluarea mandatului
Data publicării: 20:52 22 Apr 2026

Prioritatea viitorului guvern ungar: Ce promite echipa lui Peter Magyar înainte de preluarea mandatului
Autor: Elena Aurel

peter magyar cu steagul ungariei in mana Peter Magyar, Foto: Agerpres

Viitorul șef de cabinet al premierului Peter Magyar a spus că noul guvern ungar va deschide arhivele poliției secrete din perioada comunistă.

Noul guvern ungar va deschide arhivele istorice ale poliţiei secrete din perioada comunistă, a declarat miercuri viitorul şef de cabinet al premierului Peter Magyar, care urmează să fie învestit prim-ministru pe 9 mai, relatează Reuters, citată de Agerpres. 

Deschiderea arhivelor poliţiei secrete comuniste va fi "sarcina numărul unu", a spus Balint Ruff, cel care va conduce cabinetul lui Magyar.

"Aceasta este o sarcină pentru istorici, dar eu voi putea să asigur că viitorul guvern oferă un cadru pentru această activitate, adică va oferi oportunitatea de a efectua cercetări fără presiune politică", a susţinut Ruff, care este în prezent avocat şi consultant politic.

VEZI ȘI: Kelemen Hunor neagă finanțarea UDMR de la Guvernul maghiar. Liderul Uniunii cere audit după acuzațiile din campanie

Cetăţenii ungari au acces limitat la dosarele fostei poliții secrete

Spre deosebire de Polonia sau Republica Cehă, Ungaria nu a dezvăluit niciodată oficial numele colaboratorilor poliţiei secrete din perioada comunistă, deşi unele nume au fost scurse în presă de-a lungul anilor.

La ora actuală cetăţenii ungari îşi pot consulta dosarele, fără a avea însă acces la materiale despre alte persoane, printre aceste persoane fiind şi foştii informatori.

Istoricul Krisztian Ungvary, un susţinător activ al transparenţei totale în această chestiune, a semnalat la o conferinţă în anul 2023 că, deşi "trecutul personalităţilor publice nu este dezvăluit public, acestea vor fi în mod constant vulnerabile în faţa şantajului din partea celor care au acces la informaţii despre trecutul lor".

VEZI ȘI: Cine vor fi miniștrii din Guvernul condus de Peter Magyar

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
CNAS pregătește eliminarea plafoanelor pentru analizele de laborator. Ce trebuie să știe românii / video
Publicat acum 9 minute
Cum să combini alimentele pentru a le spori beneficiile lor pentru sănătate
Publicat acum 13 minute
Ilie Bolojan vine cu cifrele momentului: Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat
Publicat acum 41 minute
Dezvăluiri despre misteriosul agent „M“ al Mossadului, mort în 2023: A combinat creativitatea, viclenia și tehnologia pentru succesul împotriva Iranului
Publicat acum 49 minute
Prioritatea viitorului guvern ungar: Ce promite echipa lui Peter Magyar înainte de preluarea mandatului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 16 minute
PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Publicat acum 9 ore si 55 minute
Mutarea lui Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni
Publicat acum 10 ore si 33 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 8 ore si 6 minute
Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse/ Reacția Guvernului - UPDATE
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Nicușor Dan, anunțurile zilei, după consultările cu PSD, PNL, USR și UDMR: Calm și vom trece prin asta / video
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
