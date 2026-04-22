Prioritatea viitorului guvern ungar: Ce promite echipa lui Peter Magyar înainte de preluarea mandatului

Noul guvern ungar va deschide arhivele istorice ale poliţiei secrete din perioada comunistă, a declarat miercuri viitorul şef de cabinet al premierului Peter Magyar, care urmează să fie învestit prim-ministru pe 9 mai, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Deschiderea arhivelor poliţiei secrete comuniste va fi "sarcina numărul unu", a spus Balint Ruff, cel care va conduce cabinetul lui Magyar.

"Aceasta este o sarcină pentru istorici, dar eu voi putea să asigur că viitorul guvern oferă un cadru pentru această activitate, adică va oferi oportunitatea de a efectua cercetări fără presiune politică", a susţinut Ruff, care este în prezent avocat şi consultant politic.

VEZI ȘI: Kelemen Hunor neagă finanțarea UDMR de la Guvernul maghiar. Liderul Uniunii cere audit după acuzațiile din campanie

Cetăţenii ungari au acces limitat la dosarele fostei poliții secrete

Spre deosebire de Polonia sau Republica Cehă, Ungaria nu a dezvăluit niciodată oficial numele colaboratorilor poliţiei secrete din perioada comunistă, deşi unele nume au fost scurse în presă de-a lungul anilor.

La ora actuală cetăţenii ungari îşi pot consulta dosarele, fără a avea însă acces la materiale despre alte persoane, printre aceste persoane fiind şi foştii informatori.

Istoricul Krisztian Ungvary, un susţinător activ al transparenţei totale în această chestiune, a semnalat la o conferinţă în anul 2023 că, deşi "trecutul personalităţilor publice nu este dezvăluit public, acestea vor fi în mod constant vulnerabile în faţa şantajului din partea celor care au acces la informaţii despre trecutul lor".

VEZI ȘI: Cine vor fi miniștrii din Guvernul condus de Peter Magyar