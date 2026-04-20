Data publicării: 18:25 20 Apr 2026

Cine vor fi miniștrii din Guvernul condus de Peter Magyar
Autor: Ioan-Radu Gava

peter magyar cu steagul ungariei in mana Foto: Agerpres

Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, i-a nominalizat pe principalii miniştri ai noului cabinet guvernamental al Ungariei.

Peter Magyar, liderul partidului Tisza, învingător în alegerile legislative din Ungaria, i-a nominalizat luni pe o parte din viitori membri ai cabinetului său, în care, conform aşteptărilor, Andras Karman va deţine portofoliul Finanţelor, Anita  Orban pe cel al Externelor, iar Istvan Kapitany va fi ministru al economiei şi energiei, transmite Reuters.

Partidul Tisza (Respect şi Libertate, de centru-dreapta) a obţinut o victorie categorică în alegerile din 12 aprilie, punând capăt celor 16 ani consecutivi de mandat pentru Viktor Orban.

Rezultatul i-ar permite lui Magyar să răstoarne unele din reformele contestate ale lui Viktor Orban pentru a debloca miliarde de euro din fonduri îngheţate de UE din cauza îngrijorărilor legate de statul de drept.

'Noi am spus-o deja de mai multe ori, acesta este un mandat enorm, o majoritate enormă şi cel puţin o la fel de mare responsabilitate', a declarat Magyar după prima întrunire a grupului său parlamentar.

CITEȘTE ȘI                -             EXCLUSIV Oaia neagră din Ungaria care va fi sacrificată. Istoric: Nu cred că Viktor Orbán o să fie țapul ispășitor / video

Viitorul ministru al finanţelor, Andras Karman, un fost director al Erste Bank, a fost membru al board-ului Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), dar şi secretar de stat în Ministerul Economiei după victoria lui Orban în 2010.

Istvan Kapitany, fost vicepreşedinte executiv al Shell, a condus de asemenea asociaţia ungară a directorilor executivi între 2020 şi 2025. El a declarat că deblocarea fondurilor UE şi politici predictibile vor ajuta la revitalizarea economiei ungare.

Viitoarea şefă a diplomaţiei, Anita Orban - fără vreo legătură cu Viktor Orban - a lucrat ca director pentru afaceri publice la Vodafone şi a deţinut diferite funcţii diplomatice la Ministerul de Externe în primul guvern Orban, între 2010 şi 2015.

Peter Magyar a mai spus că guvernul său ar putea fi instalat în săptămâna care începe pe 11 mai, după ce el va depune jurământul pe 9 sau 10 mai în şedinţa inaugurală a noului parlament.

Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Ședința liderilor de organizații PNL. Bolojan, primele declarații după votul PSD / live text
Publicat acum 33 minute
Scandal la mitingul pro-Bolojan din Piața Victoriei: Ministrul Radu Berceanu a fost huiduit și evacuat din mulțime
Publicat acum 46 minute
Moaștele Sfântului Gheorghe, aduse pentru prima dată în România. Pelerinaj la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Miting pro-Bolojan în Piața Victoriei: Aproximativ 1.000 de persoane își manifestă susținerea pentru premier / video
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Procedura de recuperare a creanțelor fiscale. De la scadență la executare silită
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Invitat surpriză la reuniunea PSD: Cine și-a făcut apariția în spatele sălii în timpul votului / foto în articol
Publicat acum 11 ore si 42 minute
Rezultat VOT despre viitorul PSD la guvernare
Publicat acum 8 ore si 58 minute
Zvonul care poate schimba scena politică românească. Bogdan Chirieac, ipotezele momentului: De ce nu ar face niciodată Bolojan ”schema Iohannis”
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Guvernul nu mai poate funcționa chiar dacă se împacă mâine. Culise din PNL. ”Pensiile, ajutoarele sociale vor fi tăiate”
Publicat acum 10 ore si 8 minute
Răsturnare de situație! Întrebarea care le va fi adresată liderilor social-democrați în ședința PSD
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
