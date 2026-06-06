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DCNews Stiri Intervenție spectaculoasă în Cheile Turenilor, județul Cluj: Miel salvat de la înălțime de pompieri

Intervenție spectaculoasă în Cheile Turenilor, județul Cluj: Miel salvat de la înălțime de pompieri

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 06 Iun 2026
miel pompieri turda Captură foto ISU Cluj / Miel salvat de la înălțime de pompieri în Cheile Turenilor
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Pompierii din Turda au intervenit cu succes pentru salvarea unui miel căzut într-o zonă greu accesibilă din Cheile Turenilor, județul Cluj. Operațiunea a avut un final fericit.

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, pentru a salva un miel dintr-o zonă greu accesibilă în Cheile Turenilor, Turda, județul Cluj.

ISU Cluj: intervenție reușită după ce o familie a descoperit animalul în pericol în Cheile Turenilor

”Animalul a fost văzut întâmplător de o familie, care a ales să meargă în Chei, cu socpul de a-și face fotografii, profitând de peisajul frumos.

Oameni cu suflet mare, aceștia au apelat imediat la ajutorul echipajelor noastre. Mielul se afla într-o râpă adâncă de peste 20 de metri, însă pompierii au găsit un traseu potrivit pentru a ajunge la el.

Astfel, animalul a putut fi adus într-un loc sigur, iar între timp persoanele de la fața locului l-au contactat și pe proprietar. Din fericire, mielul nu a fost rănit și a putut reveni cu bine în turmă”, a transmis ISU Cluj.

Vezi și - Imagine virală cu un iepuraș salvat dintr-un incendiu / foto în articol

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