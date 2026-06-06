Intervenție spectaculoasă în Cheile Turenilor, județul Cluj: Miel salvat de la înălțime de pompieri

Pompierii din Turda au intervenit cu succes pentru salvarea unui miel căzut într-o zonă greu accesibilă din Cheile Turenilor, județul Cluj. Operațiunea a avut un final fericit.
Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, pentru a salva un miel dintr-o zonă greu accesibilă în Cheile Turenilor, Turda, județul Cluj.
”Animalul a fost văzut întâmplător de o familie, care a ales să meargă în Chei, cu socpul de a-și face fotografii, profitând de peisajul frumos.
Oameni cu suflet mare, aceștia au apelat imediat la ajutorul echipajelor noastre. Mielul se afla într-o râpă adâncă de peste 20 de metri, însă pompierii au găsit un traseu potrivit pentru a ajunge la el.
Astfel, animalul a putut fi adus într-un loc sigur, iar între timp persoanele de la fața locului l-au contactat și pe proprietar. Din fericire, mielul nu a fost rănit și a putut reveni cu bine în turmă”, a transmis ISU Cluj.
Vezi și - Imagine virală cu un iepuraș salvat dintr-un incendiu / foto în articol
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu