Intervenție spectaculoasă în Cheile Turenilor, județul Cluj: Miel salvat de la înălțime de pompieri

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, pentru a salva un miel dintr-o zonă greu accesibilă în Cheile Turenilor, Turda, județul Cluj.

ISU Cluj: intervenție reușită după ce o familie a descoperit animalul în pericol în Cheile Turenilor

”Animalul a fost văzut întâmplător de o familie, care a ales să meargă în Chei, cu socpul de a-și face fotografii, profitând de peisajul frumos.

Oameni cu suflet mare, aceștia au apelat imediat la ajutorul echipajelor noastre. Mielul se afla într-o râpă adâncă de peste 20 de metri, însă pompierii au găsit un traseu potrivit pentru a ajunge la el.

Astfel, animalul a putut fi adus într-un loc sigur, iar între timp persoanele de la fața locului l-au contactat și pe proprietar. Din fericire, mielul nu a fost rănit și a putut reveni cu bine în turmă”, a transmis ISU Cluj.

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