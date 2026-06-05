Avertisment îngrijorător de la Londra: Rusia ar putea ataca NATO până în 2030

Rusia ar putea ataca NATO "până în 2030", a avertizat vineri premierul britanic Keir Starmer, dând asigurări în legătură cu determinarea Regatului Unit de a-şi dezvolta capacităţile militare pentru a fi pregătită pentru o astfel de situaţie, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Conform evaluării serviciilor noastre de informaţii, precum şi a altor ţări NATO, ar putea exista un atac al Rusiei împotriva NATO până în 2030", a declarat prim-ministrul laburist, la sediul unei companii de apărare din Wiltshire.

"Nu este o exagerare să spunem că trăim în cea mai periculoasă şi incertă perioadă a vieţii noastre", a declarat Keir Starmer, adăugând că este "responsabilitatea" guvernului său "să fie pregătit".

Acest avertisment este similar cu cel al secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a declarat în decembrie că Rusia "ar putea fi gata să folosească forţa militară împotriva NATO în termen de cinci ani".

Regatul Unit s-a angajat să îşi mărească cheltuielile militare în următorii ani. În acest sens, premierul Starmer a anunţat că guvernul va publica planul său de investiţii în apărare "înainte de summitul NATO", programat pentru începutul lunii iulie.

Planul, care urma să fie dezvăluit în toamna anului 2025, a fost amânat din cauza constrângerilor bugetare exacerbate de consecinţele economice ale războiului din Orientul Mijlociu.

Mai mulţi oficiali militari de rang înalt sau foşti oficiali ai armatei şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la această întârziere, argumentând că transmite un mesaj greşit industriei britanice de apărare şi aliaţilor britanici din cadrul NATO.

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Richard Knighton: Rusia analizează, provoacă şi testează apărarea noastră

Vineri, şeful Statului Major al armatei britanice, Richard Knighton, a avertizat că Regatul Unit "trebuie să cheltuiască mai mult şi mai rapid pentru apărare". Rusia "analizează, provoacă şi testează apărarea noastră", a insistat el.

"Trebuie să fim pregătiţi pentru potenţiale conflicte mai ample şi de mai lungă durată, precum cel pe care îl vedem în Ucraina", a adăugat el, pledând în special pentru creşterea investiţiilor în drone şi alte sisteme autonome.

Regatul Unit s-a angajat să îşi majoreze cheltuielile militare la 2,5% din PIB până în 2027, o creştere care include serviciile de informaţii, şi până la 3% din PIB după 2029.



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