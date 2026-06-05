Japonia accelerează planul nuclear: vrea să construiască 14 reactoare până în 2050

Japonia dorește să înlocuiască până la 14 reactoare nucleare vechi cu unele noi până în 2050, a relatat vineri presa locală, în contextul în care autorităţile de la Tokyo se orientează din ce în ce mai mult către energia nucleară, la mai bine de 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, transmite AFP.

Proiectul este elaborat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Industriei și vine într-un moment în care Japonia se străduieşte să îşi asigure o capacitate suficientă de producţie de energie electrică, cu scopul de a satisface cererea în creştere, impulsionată în special de tehnologiile emergente precum inteligenţa artificială (AI), centrele de date şi fabricile de semiconductori.

Potrivit unui plan de acţiune revizuit despre politica energetică nucleară, Ministerul Economiei, Comerţului şi Industriei speră să înlocuiască până la cinci reactoare vechi până în anii 2040, şi alte nouă în deceniul următor, au transmis agenţia de presă Kyodo şi postul public de televiziune NHK.

Japonia ar putea stabili pentru prima dată obiective clare pentru înlocuirea reactoarelor nucleare vechi

Ar fi pentru prima dată când guvernul de la Tokyo ar stabili obiective concrete pentru înlocuirea reactoarelor nucleare vechi, notează Kyodo. Planul urmează să fie prezentat vineri la o şedinţă de cabinet, a relatat presa locală, menționând că guvernul condus de premierul Sanae Takaichi va analiza proiectul în această vară.

Industria energetică japoneză estimează că, până în anul 2040, ţara se va confrunta cu un deficit de electricitate de aproximativ 5,5 milioane de kilowaţi. Este echivalentul producţiei a aproximativ cinci reactoare, a evidențiat Kyodo.

Japonia şi-a închis toate centralele nucleare după cutremurul şi tsunamiul din anul 2011

Japonia şi-a închis toate centralele nucleare după cutremurul şi tsunamiul din anul 2011, care au provocat dezastrul de la Fukushima. Însă acum Japonia vrea să relanseze producţia de energie nucleară pentru a-şi reduce dependenţa de combustibilii fosili, a atinge neutralitatea emisiilor de CO2 până în 2050 şi a satisface nevoile energetice în creştere care au legătură cu inteligenţa artificială, notează Agerpres.