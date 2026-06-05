Mărturii în dosarul de agresiune sexuală al lui Pomohaci: „L-a dus prin America, Dubai și băiatul a acceptat”

Cântăreţul Cristian Pomohaci, cercetat într-un dosar penal referitor la săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia, care nu este definitivă, a fost luată joi de Judecătoria Târgu Mureş.

Mărturii în dosarul penal în care este cercetat Cristian Pomohaci

Un bărbat de 36 de ani, care susține că a lucrat până anul trecut pentru Pomohaci în localitatea Moșuni, a spus că a oferit declarații la poliție privind comportamentul fostului preot față de băieții și tinerii care muncesc în cadrul asociației sale. Pomohaci ar fi făcut gesturi nepotrivite și ar fi avut, în mod frecvent, avansuri atât față de persoane majore, cât și față de minori, a declarat el.

„Sunt mulți copii, este un băiat, dar nu știu dacă o să aibă curaj să iasă public, că părintele l-a ajutat mult, i-a dat mașină, l-a dus prin America, Dubai și băiatul a acceptat. El o să fie chemat la poliție ca să recunoască”, a spus bărbatul, potrivit Protv.

Cum se apără Pomohaci

Pomohaci a fost reprezentat de avocații săi, care au declarat că „nu există probe” în dosar, ci doar declarații.

George Dura, avocat: „Există trei persoane vătămate acuzațiile sunt foarte vagi. Una dintre persoane susține că în timp ce dormea ar simțit o mână pe coapsă”, a spus avocatul George Dura, în timp ce Cosmin Buta, de asemenea avocat, a declarat: „Vorbim de infracțiuni de viol sau agresiune sexuală denunțate de un martor amenințat, ceea ce este extrem de nespecific. Un martor chipurile amenințat de părintele catalogat ca o persoană periculoasă. Nu sunt probe, sunt simple declarații. Așa poate să vină oricine să spună orice”.

„În această seară, 4 iunie 2026, Judecătoria Târgu Mureş a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, dispunând măsura arestării preventive pentru 30 de zile faţă de bărbatul de 57 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol comis asupra unui minor şi agresiune sexuală. Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2024-2026, cel în cauză ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unor persoane minore de sex masculin, întreţinând raporturi sexuale cu acestea, în schimbul unor sume de bani şi al altor beneficii materiale", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

Cristian Pomohaci, reținut inițial pentru 24 de ore

Pomohaci a fost reţinut, miercuri seara, pentru 24 de ore, în urma unor percheziţii efectuate la două dintre locuinţele sale din Târgu Mureş, în dosarul penal referitor la săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale.

"La data de 3 iunie 2026, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Mureş au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Târgu Mureş, într-o cauză penală privind săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale. În urma activităţilor desfăşurate şi a probatoriului administrat în cauză, un bărbat, de 57 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Mureş", a anunţat, miercuri seara, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

În urma percheziţiilor desfăşurate, au fost descoperite şi ridicate mai multe sume de bani, în diferite valute, a căror valoare totală este estimată la aproximativ 2 milioane de euro, a precizat IPJ Mureş, notează Agerpres.