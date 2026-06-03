€ 5.2592
|
$ 4.5281
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2592
|
$ 4.5281
 
DCNews Stiri Cristian Pomohaci, reținut pentru 24 de ore în urma perchezițiilor efectuate la două dintre locuinţele sale

Cristian Pomohaci, reținut pentru 24 de ore în urma perchezițiilor efectuate la două dintre locuinţele sale

Autor: Elena Aurel
Data publicării: 03 Iun 2026
pomohaci facebook Foto Facebook - Fostul preot Cristian Pomohaci
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Cristian Pomohaci a fost reținut pentru 24 de ore.

Cântăreţul Cristian Pomohaci a fost reţinut, miercuri seara, pentru 24 de ore, în urma unor percheziţii efectuate la două dintre locuinţele sale din Târgu Mureş, într-un dosar penal referitor la săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale.

"La data de 3 iunie 2026, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Mureş au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Târgu Mureş, într-o cauză penală privind săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale. În urma activităţilor desfăşurate şi a probatoriului administrat în cauză, în cursul acestei seri, un bărbat, de 57 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Mureş", a anunţat, miercuri seara, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

Cristian Pomohaci urmează să fie prezentat magistraţilor, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt şi de drept, a mai menţionat sursa citată.

Poliţiştii mureşeni au efectuat, miercuri, o serie de percheziţii domiciliare la cântăreţul Cristian Pomohaci, într-un dosar de agresiune sexuală, una dintre locaţiile vizate fiind situată în apropierea centrului municipiului Târgu Mureş.

Surse din cadrul anchetei au precizat că percheziţiile au loc în cadrul unui dosar în care ar fi investigate fapte ce s-ar fi petrecut începând din anul 2022, fiind implicaţi şi minori.

VEZI ȘI: Florin Salam nu va merge la nunta fiului său, eveniment gândit pentru un cerc restrâns de prieteni și colegi

Sesizări numeroase privind activitatea fostului preot

Asupra lui Cristian Pomohaci au mai planat astfel de acuzaţii, însă dosarul a fost clasat, dar acesta a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan cu nr. 4/06.10.2017.

La începutul luni mai 2026, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a trimis o nouă circulară către toate unităţile de cult privind situaţia lui Cristian Pomohaci, "având în vedere numeroasele sesizări primite la Centrul eparhial, prin care mai multe persoane se plâng de experienţa pe care au avut-o cu fostul preot Cristian Pomohaci".

"Reiterăm Circulara cu nr. 3802/20.10.2022, prin care aducem la cunoştinţă tuturor fiilor şi fiicelor Eparhiei noastre din judeţele Alba şi Mureş, că susnumitul a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan cu nr. 4/06.10.2017. De asemenea, reamintim că localul din comuna Ernei, judeţul Mureş, pe care acesta l-a transformat în biserică şi mănăstire, unde, atât el, cât şi alţi pseudopreoţi şi aşa-zise călugăriţe, oficiază slujbe după rit ortodox, nu aparţine de Biserica Ortodoxă Română. Din păcate, domnul Cristian Pomohaci continuă să poarte ilegal uniforma preoţească şi veşminte preoţeşti, inducând în eroare multă lume şi chiar îndrăznind să apară îmbrăcat ca preot când se afla într-o călătorie în Ţara Sfântă. Ca urmare a acestei situaţii îngrijorătoare prin care numeroase familii suferă şi se destramă şi multe suflete se pierd, îndemnăm pe toţi credincioşii să nu frecventeze acel loc care nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române şi să nu mai solicite domnului Cristian Pomohaci aşa-zise 'slujbe' sau 'dezlegări' şi nici să contribuie financiar la diferitele 'colecte' care se fac acolo", se arăta în acea circulară.

În documentul emis de Arhiepiscopia Alba Iuliei se menţiona că instituţia nu mai are autoritate canonică asupra lui Cristian Pomohaci, deoarece nu mai este preot, fiind făcute mai multe demersuri către autorităţile statului pentru aplicarea măsurilor legale ce se impun, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: Seceta care se instalează pe Pământ e vizibilă din spaţiu. Mărturia unei astronaute de pe ISS

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cristian pomohaci
minori
abuz
arest
targu mures
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Eugen Tomac urmează să fie desemnat premier joi - surse
Publicat acum 25 minute
Negocierile de pace dintre SUA şi Iran nu înregistrează "niciun progres tangibil". Donald Trump, contrazis de ministrul iranian de Externe
Publicat acum 42 minute
Jurnalista Ana Maria Păcuraru, acreditată oficial la Summitul G7 de la Evian-les-Bains. România intră în cercul restrâns al marilor decidenți ai lumii
Publicat acum 52 minute
Cristian Pomohaci, reținut pentru 24 de ore în urma perchezițiilor efectuate la două dintre locuinţele sale
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Blocajul de doi ani s-a încheiat. Ungaria permite avansarea Ucrainei către Uniunea Europeană
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 12 minute
Ar fi picat varianta Eugen Tomac - premier. Nicușor Dan, noi discuții informale cu liderii PNL, PSD, USR
Publicat acum 13 ore si 31 minute
”Există deja o majoritate”. Declarația dimineții făcută de Fritz (USR)
Publicat acum 10 ore si 37 minute
”Drum lin către îngeri, soțul meu drag!”. Val de mesaje despre polițistul Ciprian Verdeș, după anunțul soției sale
Publicat acum 8 ore si 54 minute
Ancheta în care este vizat generalul Vlad Gheorghiță ar putea fi extinsă. Bogdan Chirieac: Președintele este chemat să intervină
Publicat acum 23 ore si 23 minute
Secretul longevității, explicat de un expert: Ce îți scurtează viața cu zeci de ani
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close