Florin Salam nu va merge la nunta fiului său, eveniment gândit pentru un cerc restrâns de prieteni și colegi

Petrecerea va fi organizată într-un stil diferit de cel cu care publicul este obișnuit în astfel de contexte. Nu vor exista manele și nici formații de lăutari. Alegerea muzicală se îndreaptă către un registru modern, mai apropiat de preferințele mirilor.

Lista de invitați este redusă, formată în special din persoane apropiate din viața de zi cu zi a lui Dani Stoian, colegi și prieteni din perioada studiilor. Familia extinsă și cercul de prieteni ai lui Florin Salam nu vor fi prezenți, decizia fiind asumată de mire pentru a păstra un eveniment discret și personal.

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Declarațiile lui Florin Salam despre nunta fiului său

Florin Salam a explicat modul în care fiul său a ales să își organizeze evenimentul și a vorbit despre deciziile acestuia privind invitații și atmosfera petrecerii.

„El își face nunta în felul următor: 40 de familii, 50 maxim, cu oameni cu care a fost el la Dinu Lipatti, colegi de-ai lui. A văzut și el în alte părți cu mii de oameni și nu, nu îmi convine. M-a rugat pe mine: `Tată, nu te supăra, ia-ți toți copiii tăi, știu că ai cântare în ziua aia, sunt de vina eu că am pus data, dar eu vreau să îmi fac în felul meu`. Și-a luat niște muzică ușoară, băiatul meu e pe modern. E timpul lui să își facă, eu mi-am făcut”, a susținut Florin Salam, pe TikTok..

„Nici din neamurile mele, de la țară, nici din prietenii mei, pentru că își face el. Eu vreau să facă băiatul meu, noi cu neamurile avem timp să ne vedem la toate petrecerile, vin după voi de câte ori aveți nevoie de mine și vă fac eu toate poftele. El e mai sensibil, soția lui la fel, nașii sunt români, sunt mai retrași și nu vor mulți oameni”, a mai spus artistul.

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