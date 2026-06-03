€ 5.2592
|
$ 4.5281
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2592
|
$ 4.5281
 
DCNews Lifestyle Florin Salam nu va merge la nunta fiului său, eveniment gândit pentru un cerc restrâns de prieteni și colegi

Florin Salam nu va merge la nunta fiului său, eveniment gândit pentru un cerc restrâns de prieteni și colegi

Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 03 Iun 2026
florin-salam-a-facut-senzatie-la-chisinau-manelistul-a-fost-primit-cu-paine-si-sare-aveti-femei-foarte-frumoase-video-5357879 Florin Salam nu va merge la nunta fiului său, eveniment gândit pentru un cerc restrâns de prieteni și colegi / FOTO: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se va căsători joi, 4 iunie, cu aleasa inimii sale. Evenimentul va avea loc într-un cadru restrâns, cu un număr mic de invitați și fără atmosfera obișnuită a nunților cu muzică de petrecere tradițională.

Petrecerea va fi organizată într-un stil diferit de cel cu care publicul este obișnuit în astfel de contexte. Nu vor exista manele și nici formații de lăutari. Alegerea muzicală se îndreaptă către un registru modern, mai apropiat de preferințele mirilor.

Lista de invitați este redusă, formată în special din persoane apropiate din viața de zi cu zi a lui Dani Stoian, colegi și prieteni din perioada studiilor. Familia extinsă și cercul de prieteni ai lui Florin Salam nu vor fi prezenți, decizia fiind asumată de mire pentru a păstra un eveniment discret și personal.

CITEȘTE ȘI: Florin Salam a făcut senzație la Chișinău. Manelistul a fost primit cu pâine și sare: Aveți femei foarte frumoase / video

Declarațiile lui Florin Salam despre nunta fiului său

Florin Salam a explicat modul în care fiul său a ales să își organizeze evenimentul și a vorbit despre deciziile acestuia privind invitații și atmosfera petrecerii.

„El își face nunta în felul următor: 40 de familii, 50 maxim, cu oameni cu care a fost el la Dinu Lipatti, colegi de-ai lui. A văzut și el în alte părți cu mii de oameni și nu, nu îmi convine. M-a rugat pe mine: `Tată, nu te supăra, ia-ți toți copiii tăi, știu că ai cântare în ziua aia, sunt de vina eu că am pus data, dar eu vreau să îmi fac în felul meu`. Și-a luat niște muzică ușoară, băiatul meu e pe modern. E timpul lui să își facă, eu mi-am făcut”, a susținut Florin Salam, pe TikTok..

„Nici din neamurile mele, de la țară, nici din prietenii mei, pentru că își face el. Eu vreau să facă băiatul meu, noi cu neamurile avem timp să ne vedem la toate petrecerile, vin după voi de câte ori aveți nevoie de mine și vă fac eu toate poftele. El e mai sensibil, soția lui la fel, nașii sunt români, sunt mai retrași și nu vor mulți oameni”, a mai spus artistul.

@florin.salam_music

Referitor la nunta băiatului meu. Vă mulțumesc de înțelegere , vă iubesc❤️

♬ sunet original - Florin Salam Music

VEZI ȘI: Lovitură grea pentru familia lui Florin Salam: Fiul său, jefuit de zeci de mii de euro

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

florin salam
nunta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Zilele judeţului Dâmboviţa. Concerte, expoziţii, competiţii sportive, show de artificii şi lasere
Publicat acum 4 minute
Manipularea creierului, argumentul folosit împotriva democrației. Vasile Astărăstoae: Oamenii aleg sau sunt influențați?
Publicat acum 5 minute
ANRE, decizie fără precedent în istoria instituției: Retrage licența unui furnizor
Publicat acum 34 minute
Două fete din Cluj se cred pisici. Imagini cu puternic impact emoțional. Unde ne oprim? Unde ajungem? / video
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Guvern condus de Eugen Tomac. Lia Olguţa Vasilescu a spus ce va face PSD, dacă preşedintele vine cu nominalizarea
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 35 minute
Ar fi picat varianta Eugen Tomac - premier. Nicușor Dan, noi discuții informale cu liderii PNL, PSD, USR
Publicat acum 11 ore si 54 minute
”Există deja o majoritate”. Declarația dimineții făcută de Fritz (USR)
Publicat acum 9 ore si 0 minute
”Drum lin către îngeri, soțul meu drag!”. Val de mesaje despre polițistul Ciprian Verdeș, după anunțul soției sale
Publicat acum 7 ore si 17 minute
Ancheta în care este vizat generalul Vlad Gheorghiță ar putea fi extinsă. Bogdan Chirieac: Președintele este chemat să intervină
Publicat acum 21 ore si 46 minute
Secretul longevității, explicat de un expert: Ce îți scurtează viața cu zeci de ani
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close