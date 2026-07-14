Mulți oameni uită să facă acest lucru înainte de a tăia un pepene verde. Experții avertizează / FOTO: magnific.com @vvoennyy

Vara, pepenele verde ajunge adesea pe masă ca o gustare ușoară și o modalitate de răcorire.

Totuși, înainte de a pune mâna pe cuțit, merită să îți amintești să speli fructul. Spălarea pepenelui verde înainte de tăiere este un obicei care, după cum subliniază Katarzyna Bosacka, expertă în protecția consumatorilor și educație alimentară, ajută la reducerea riscului ca impuritățile de pe coajă să ajungă în interior, notează Fakt.

Deși coaja groasă pare să ofere o protecție eficientă, în momentul tăierii lama cuțitului trece prin suprafața acesteia și poate transporta murdăria și alte impurități direct în miezul comestibil. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă să nu sari peste acest pas.

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Spălarea pepenelui verde înainte de tăiere. De ce este atât de importantă?

Pepenele verde este asociat cu răcorirea în zilele călduroase de vară, însă înainte de a-l tăia merită să faci un gest pe care multe persoane îl uită. Katarzyna Bosacka atrage atenția că omiterea acestui pas poate permite impurităților de pe coajă să ajungă în miez. Experta explică de ce spălarea pepenelui verde este importantă pentru siguranța alimentară.

Katarzyna Bosacka amintește pe rețelele de socializare că pepenii verzi sunt tratați în timpul cultivării cu produse pentru protecția plantelor, apoi parcurg un drum lung până ajung în magazine și la consumatori. În această perioadă, coaja lor intră în contact cu praful, ambalajele și cu numeroase persoane.

„Aceste fructe sunt tratate cu pesticide care le protejează împotriva ciupercilor, mucegaiului și dăunătorilor. De aceea, pepenii verzi trebuie spălați înainte de a fi tăiați, pentru ca murdăria și pesticidele de pe coajă să nu fie transferate în interior prin intermediul mâinilor și al cuțitului”, a explicat Bosacka.

Simpla clătire a pepenelui verde nu îndepărtează toate impuritățile. Specialista explică ce ar trebui să faci

Experta subliniază că spălarea fructului nu elimină complet urmele de produse pentru protecția plantelor, însă reduce cantitatea acestora și îndepărtează o parte din praf și din alte impurități aflate pe coajă.

„Spălarea are încă un avantaj. Ajută la îndepărtarea unei părți din reziduurile produselor pentru protecția plantelor, precum și a prafului și a altor impurități. Nu le elimină complet, însă merită cu siguranță să speli fructul înainte de a-l tăia”, subliniază Katarzyna Bosacka.

În practică, este suficient să clătești bine pepenele verde sub jet de apă înainte de a-l tăia.

Pepenele verde este alcătuit în proporție de peste 90% din apă, motiv pentru care este o alegere excelentă în perioadele cu temperaturi ridicate. În plus, conține vitamina C, betacaroten, potasiu, magneziu și compuși bioactivi, precum licopenul și citrulina.

Totuși, este important să reții că nici cele mai zemoase fructe nu pot înlocui consumul regulat de apă. În timpul caniculei, organismul pierde lichide și electroliți, astfel că hidratarea corespunzătoare și completarea aportului de minerale rămân importante.