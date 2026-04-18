€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
Motivul pentru care uneori simțim că ne prăbușim când adormim
Data actualizării: 22:31 18 Apr 2026 | Data publicării: 22:31 18 Apr 2026

Motivul pentru care uneori simțim că ne prăbușim când adormim
Autor: Ioana Dinu

pat pat

Știți acea senzație când adormiți și brusc simțiți că vă prăbușiți?

Este una dintre cele mai frecvente senzații cu care ne confruntăm atunci când adormim. E acel sentiment neliniștitor că ne prăbușim, care uneori ne face chiar să ne trezim brusc. Nu este nimic grav.

Asta explică și un videoclip de pe canalul de YouTube BrainStuff: „Nu ești singur. Potrivit Academiei Americane de Medicină a Somnului, până la 70% dintre noi experimentăm această senzație de cădere și apoi avem spasme sau tresăriri în timpul somnului”.

„Știința și medicina numesc orice contracție involuntară a mușchilor noștri mioclonie (…) Tipul de mioclonie care provoacă spasme în timpul somnului se numește tresărire hipnagogică”, explică prezentatoarea videoclipului, Cristen Conger.

„Sunt destul de frecvente, perfect normale, iar unele persoane dorm profund fără să-și dea seama. Mișcarea scurtă a membrelor durează doar o jumătate de secundă sau chiar mai puțin”, continuă ea.

În ceea ce privește cauzele, există două teorii

„Prima este că aceste tresăriri fac parte din tranziția noastră naturală către somn. Este posibil ca nervii să „dea rateuri” atunci când mușchii se relaxează, pentru că al nostru creier interpretează relaxarea ca pe o cădere”, spune Conger.

„A doua idee este că aceste spasme sunt reflexe pe care le-am păstrat ca primate evoluate (…) Acest mecanism ar putea fi conceput pentru a preveni căderea dintr-un copac în care dormi, determinându-te să reacționezi rapid”, adaugă ea.

Deși motivele exacte nu sunt încă pe deplin clare, se cunosc factorii care pot intensifica această senzație: „stresul, excesul de cofeină, exercițiile fizice intense și fumatul se află pe listă, mai ales dacă apar simultan”.

VEZI ȘI: Criza somnului: Aproape 1 din 5 adulți suferă de apnee, atrage atenția medicul Beatrice Mahler de Ziua Mondială a Somnului 2026 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pat
somn
stres
insomnie
fumat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close