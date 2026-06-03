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DCNews Economie Prognoza BERD pentru economia României în 2026, revizuită în scădere

Prognoza BERD pentru economia României în 2026, revizuită în scădere

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 03 Iun 2026
bani scadere berd prognoza romania economie BERD revizuiește previziunile privind creșterea economică a României. Edit DCNews. Sursa foto: Magnific
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Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere prognoza privind evoluția economiei României în 2026, anticipând un declin de 0,2%, față de un avans prognozat anterior.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a înrăutățit previziunile privind evoluția economiei românești în acest an. Aceasta indică un declin de 0,2%, față de un avans 1,2% previzionat în februarie, potrivit raportului „Regional Economic Prospects” publicat miercuri de instituția financiară internațională.

În 2027, PIB-ul României ar urma să înregistreze o expansiune de 1,8%, față de un avans de 2,2% previzionat anterior de BERD.

Creștere modestă în 2025

Cu un nivel de 0,7%, creșterea economiei în 2025 a fost în mare parte în linie cu cea din 2024, deși s-a modificat structura creșterii. Consumul privat aproape a stagnat, deoarece creșterea salariilor reale s-a redus de la 8% în 2024 la un declin de 5% la mijlocul anului trecut.

Cheltuielile guvernamentale au scăzut în ritm anual cu 11% în ultimul trimestru din 2025, afectând evoluția economiei. În contrast, investițiile publice au totalizat 7% din PIB și au crescut exporturile nete, pe fondul majorării exporturilor de capital și de bunuri intermediare, se arată în raport.

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Inflație în creștere după modificările fiscale și energetice

Inflația a accelerat semnificativ în semestrul doi din 2025, la aproximativ 9,5%, după eliminarea, în iulie 2025, a plafonării prețului electricității, implementat alături de majorarea TVA și a accizelor. În aprilie 2026, inflația a crescut din nou, la aproape 11%, în urma prețurilor mai ridicate la energie.

Perspective prudente

Ca rezultat, Banca Națională a României (BNR) a menținut rata dobânzii la 6,5% la începutul lui 2026. Deficitul guvernamental general s-a redus de la 9,3 din PIB în 2024 la 7,95 din PIB în 2025 și ar urma să scadă la 6,2 din PIB în 2026, previzionează instituția financiară internațională.

„În urma contractării economiei în primul trimestru din 2026, a scăderii consumului gospodăriilor și a producției industriale, previziunile privind PIB-ul au fost modificate, indicând un declin de 0,2% în 2026 și o creștere de 1,8% în 2027.

Deși cheltuielile de consum vor rămâne constrânse de ajustările fiscale și de inflația ridicată, investițiile ar putea sprijini creșterea, condiționate de absorbția fondurilor europene din RRF (Facilitatea de redresare și reziliență) și redresarea încrederii companiilor. Riscurile de deteriorare rămân legate de potențialele deviații de la strategia de consolidare fiscală pe termen lung (orice deviere va furniza doar un ajutor pe termen scurt), de comerțul internațional volatil și de incertitudinile politice prelungite”, avertizează BERD, potrivit Agerpres.

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