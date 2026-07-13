Predicţia lui Adrian Negrescu de la DC News, confirmată în economie. Românii se duc la supermarket ca la muzeu. "Jocurile Foamei în variantă autohtonă"

Plafonarea adaosului la toate alimentele la 20%, propusă de ministrul Agriculturii, atrage critici. Foto: Pixabay

Una dintre predicţiile făcute de economistul Adrian Negrescu în 2025 la DC News a început să se vadă în economia reală. Românii merg la supermarket ca la muzeu, spune acesta.

Adrian Negrescu a transmis, la emisiunea Totul despre Bani de la DC News, ce şi, mai ales, cât cumpără românii din supermarketuri acum.

"Acum se întâmplă ceea ce estimam la dvs, la DC News, încă de anul trecut. Anume faptul că mulţi dintre români vor ajunge să meargă la hypermarket ca la muzeu, să admire produsele şi să nu şi le poată permite. În scenariul ăsta suntem în momentul de faţă, cu un consum foarte scăzut, cu nişte vânzări în scădere cum nu am mai văzut în ultimii 15 ani, şi cu o goană după promoţii. Un fel de "Jocurile Foamei" în variantă autohtonă. O goană în care mare parte din populaţie s-a prins în tentativa de a cumpăra ceva pentru a pune pe masă în fiecare zi. Mai ales produse alimentare sănătoase, unde sunt cele mai mari scumpiri din regiune. Junk food-ul, margarina, cartofii, orezul şi parizerul da, se află în prim-planul vânzărilor, dar nu putem vorbi de mâncare sănătoasă când e vorba de aceste lucruri.

Ce trebuie să facă următorul guvern. Măsură simplă care ar ajuta milioane de români

Altfel spus, consumul va continua să scadă. Mă aştept ca în continuare românii să reducă din cheltuielile pe alimente. Să ne aducem aminte cum era acum câţiva ani, când românii ieşeau din supermarket cu cărucioarele pline. A trecut acea vreme. Suntem în zona în care, din păcate, cumpărăturile se fac la suta de grame şi mai ales după promoţii. Dacă vă uitaţi după promoţiile anunţate de magazine şi vă duceţi într-un magazin imediat, veţi vedea că rafturile sunt goale unde sunt produse cu preţ redus, şi pline acolo unde sunt produsele de calitate, sănătoase.

Cred că trebuie să găsim soluţii. Sper ca următorul guvern, dacă vom avea un guvern în următoarele luni, să ia nişte măsuri pentru a susţine consumul. Măcar din prisma creşterii valorii tichetelor de masă. Acolo cred că se poate interveni simplu, pentru că pentru mulţi angajaţi, aceste tichete de masă reprezintă un ajutor nesperat în astfel de perioade.