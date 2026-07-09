"Vedeta" verii în coșul românilor. Produsul care conduce detașat în topul preferințelor

FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @mrshing08

Coşul de cumpărături al românilor pe timp de vară devine tot mai proaspăt. Un produs conduce preferințele.

Coşul de cumpărături al românilor pe timp de vară devine tot mai proaspăt. Fructele, legumele, lactatele şi produsele de panificaţie se numără printre categoriile cu cele mai mari creşteri.

Produsul vedetă vara aceasta

Produsul vedetă în vara aceasta este pepenele, potrivit datelor centralizate de o platformă pentru comenzi online.

"Coşul de cumpărături al românilor pe timp de vară devine tot mai proaspăt, mai diversificat şi mai apropiat de nevoile zilnice ale gospodăriei.

Fructele, legumele, lactatele şi produsele de panificaţie se numără printre categoriile cu cele mai mari creşteri, semn că tot mai mulţi consumatori folosesc tot mai des platforma pentru cumpărături rapide de zi cu zi, de la produse proaspete la alimente de bază, nu doar pentru achiziţii punctuale sau de weekend.

În luna iunie 2026, coşurile de cumpărături realizate prin Glovo includ tot mai frecvent combinaţii de produse proaspete şi produse de bază, precum fructe, legume, pâine, lapte şi ouă", conform analizei realizate de platformă.

Cele mai mari creșteri în categoriile de produse de panificaţie

În comparație cu iunie 2025, cele mai mari creşteri s-au înregistrat în categoriile de produse de panificaţie, cu un avans de 35%, lapte, cu o creştere de peste 30%, ouă, cu 25%, băuturi răcoritoare, cu 20%, legume şi fructe proaspete.

Unul dintre cele mai vizibile produse sezoniere este pepenele, printre cele mai comandate produse în această perioadă, şi înlocuieşte treptat fructele asociate primăverii.

La nivel naţional, cele mai rapide creşteri anuale ale comenzilor de produse din supermarketuri prin platformă se înregistrează în oraşe din întreaga ţară.

Cele mai dinamice orașe

Cele mai dinamice oraşe, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, sunt Suceava, cu o creştere de peste 30%, Iaşi, cu peste 25%, Brăila (+21%), Bucureşti (+20%), urmate de Cluj-Napoca, Sibiu, Constanţa, Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureş şi Ploieşti.

Schimbare a obiceiurilor de comandă

Datele indică şi o modificare a obiceiurilor de comandă. Dacă în primăvara acestui an, ziua preferată pentru comenzile din supermarketuri era duminica, în perioada de vară aceasta s-a schimbat în marţi. În comparație cu iunie 2025, când ziua preferată era luni, evoluţia indcă o integrare tot mai puternică a comenzilor rapide în rutina obişnuită a săptămânii, notează Agerpres.

Vezi și - Un mit despre pepenele verde a fost demontat de specialiști: Nu există dovezi științifice!