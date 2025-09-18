Un mit despre pepenele verde a fost demontat de specialiști: Nu există dovezi științifice!

Pepenele verde este unul dintre cele mai iubite fructe ale sezonului cald. Cu toate acestea, există un mit legat de semințele sale, și anume că ar provoca apendicită. Un specialist în nutriție respinge însă această idee și susține că nu există dovezi științifice care să o confirme.

Ana Luzón, nutriționist, a explicat că legătura dintre apendicită și semințele de pepene roșu este doar un mit transmis din generație în generație. Deși literatura medicală a consemnat cazuri rare în care semințe au fost găsite în apendice inflamate, acestea reprezintă o proporție infimă și nu constituie o cauză frecventă a bolii. Potrivit acesteia, înghițirea câtorva semințe este sigură și nu necesită îngrijorare, iar cei care le evită o pot face doar pentru confort personal, potrivit 20minutos.es.

Cine trebuie să evite pepenele verde

Pepenele verde (Citrullus lanatus) este un fruct apreciat pentru conținutul ridicat de apă, fibre și antioxidanți, însă, în anumite situații, consumul său ar trebui limitat sau chiar evitat. Persoanele cu diabet zaharat trebuie să fie prudente, deoarece, deși pepenele are un aport caloric relativ scăzut, indicele său glicemic este moderat, ceea ce poate provoca variații ale nivelului de glucoză din sânge. În astfel de cazuri este recomandată monitorizarea atentă a porțiilor și includerea fructului în cadrul unui plan alimentar stabilit împreună cu medicul sau dieteticianul.

Persoanele care suferă de insuficiență renală sau de alte afecțiuni renale severe ar trebui, de asemenea, să fie rezervate în ceea ce privește consumul de pepene verde. Fructul este bogat în apă și potasiu, iar un aport excesiv poate suprasolicita rinichii, ceea ce favorizează dezechilibre electrolitice. De asemenea, persoanele cu sindrom de colon iritabil sau cu alte tulburări digestive pot experimenta disconfort, balonare sau diaree după ingerarea unor cantități mari, din cauza conținutului de fibre.

De asemenea, pacienții care urmează tratamente cu diuretice sau medicamente ce influențează echilibrul hidroelectrolitic trebuie să consulte medicul înainte de a consuma frecvent pepene verde, pentru a evita eventuale interacțiuni sau efecte adverse.

Deși pepenele verde este, pentru majoritatea populației, un aliment sănătos și răcoritor, anumite categorii de persoane ar trebui să îl consume cu moderație sau să îl evite, în funcție de particularitățile stării lor de sănătate.

