Rata șomajului a urcat la 6,4%. Avertismentul economistului Adrian Negrescu după ultimele date ale INS: Urmează noi disponibilizări

Economistul Adrian Negrescu (s)/ Un bărbat cu un portofel gol. Sursa foto: Agerpres/Freepik, colaj DCNews.

Rata șomajului a crescut, iar aproape trei din zece tineri din România nu au un loc de muncă. Economistul Adrian Negrescu a comentat subiectul în exclusivitate pentru DC NEWS.

Rata șomajului a crescut în luna mai față de aprilie, iar tinerii continuă să fie categoria cea mai afectată de lipsa locurilor de muncă. Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6,4% în luna mai, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna aprilie 2026, însă rata şomajului în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat, de 28,8%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). Nici segmentul mai în vârstă nu este scutit de trendul ascendent al șomajului.

Negrescu: Tinerii ies de pe băncile școlii și, din păcate, sunt doar niște șomeri cu diplomă

Economistul Adrian Negrescu a comentat pentru DC NEWS acest subiect, punctând principalele cauze.

"Creșterea ratei șomajului în rândul tinerilor are legătură, în primul rând, cu lipsa unei educații asociate obținerii unui loc de muncă. Acești tineri ies de pe băncile școlii și, din păcate, sunt doar niște șomeri cu diplomă, în condițiile în care peste 80% dintre ei termină școala fără să aibă o meserie, fără să se pregătească, fără să fi urmat un curs de calificare care să le ofere un început în viață.

Inclusiv cei care fac o facultate, din păcate, spun că termină școala doar cu o diplomă, fără să existe o calificare foarte clară, bine delimitată, care să îi ajute să depășească barierele intrării în activitate. Este o problemă a sistemului educațional, a statului și, mai apoi, o problemă legată de apetitul tinerilor pentru muncă.

"Și familiile au un rol în această realitate socio-economică"

Din păcate, și familiile au un rol în această realitate socio-economică. Ideea de a-ți proteja excesiv copilul, până la vârsta la care ar trebui, în mod normal să-și găsească un rost în viață, a devenit deja o problemă națională, din punctul meu de vedere. Pe baza ultimelor date, mai mult de 60% dintre tinerii din România stau în continuare cu părinții, cu bunicii, cu familia din care provin, pentru că situația economică îi împinge spre asta.

Pe de altă parte, marea problemă este că nici companiile nu își doresc foarte mult să angajeze tineri, în condițiile în care aceștia nu au experiență, nu au expertiză și prezintă, unii dintre ei, un comportament destul de relaxat în ceea ce privește activitatea. Nici statul nu-i ajută. Statul nu-i ajută nici pe tineri, dar nici pe angajatori, făcând lucrurile mai dificile. Sunt prea puțini tineri care își doresc cu adevărat să facă o meserie, să fie dedicați activității prestate, și își doresc să rămână la locul de muncă unde angajatorul le oferă training, le oferă pregătire și așa mai departe. Din păcate, fluctuația forței de muncă în rândul tinerilor este foarte mare, motiv pentru care există și această deficiență în rândul angajatorilor.

Adrian Negrescu, previziune sumbră: Rata șomajului va atinge 10%

Rata șomajului va atinge, cel mai probabil, 10% în acest an, pe fondul disponibilizărilor semnificative din toate sectoarele de activitate, mai ales din comerț și servicii, sectoare vulnerabile la dinamica economică din prezent. Avem deja peste 50.000 de angajați din sectorul privat care au fost disponibilizați în acest an și estimez că, până la sfârșitul anului vom trece de 80.000, în condițiile în care multe dintre companii vor renunța la angajați.

Vor renunța la angajați mai ales în contextul creșterii salariului minim pe economie, al costurilor salariale din ce în ce mai mari și al căderilor vânzărilor, o problemă generală la nivelul economiei. Aici intervine rolul statului, al ANOFM, pentru a dezvolta cursuri de pregătire profesională adaptate pieței muncii. Din păcate, cursurile gratuite oferite de stat sunt prea puține, pentru meserii care nu mai sunt interesante pentru piața muncii și nu mai reprezintă o soluție pentru marea majoritate a angajaților care își pierd locul de muncă", a spus Adrian Negrescu.

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