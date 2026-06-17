Eurostat: Rata anuală a inflaţiei în România, de aproape 3 ori mai mare decât media UE şi în mai

România este, din nou, ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE. Sursa foto: Agerpres

Potrivit Eurostat, rata anuală a inflaţiei în România a fost de aproape trei ori mai mare decât media UE şi în luna mai.

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a crescut până la 3,3% în mai, de la un nivel de 3,2% în aprilie, iar România este, din nou, ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 9,7%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), transmite Agerpres.

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Suedia (1,1%), Danemarca şi Cehia (ambele cu 1,8%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost: România (9,7%), Bulgaria (6,3%) şi Lituania (5,1%).

Comparativ cu situaţia din aprilie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 11 state membre UE şi a crescut în 16 ţări membre, inclusiv în România (de la 9,5% până la 9,7%).

De asemenea, rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut până la 3,2% în mai, de la un nivel de 3% în aprilie. Este cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei începând din septembrie 2023. Este pentru a treia lună consecutiv în care creşterea preţurilor în zona euro depăşeşte ţinta pe termen mediu a BCE de 2%. Această creştere accelerată a preţurilor, în linie cu previziunile analiştilor, este o consecinţă a războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o explozie a preţurilor la petrol şi gaze în Europa, în ultimele trei luni.

De asemenea, inflaţia de bază (core inflation) în zona euro, adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a crescut până la 2,6% în mai, de la un nivel de 2,2% în aprilie. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro în mai a venit din partea serviciilor (1,61 puncte procentuale), urmate de preţurile la energie (0,98 puncte procentuale) şi preţurile la alimente, alcool şi ţigări (0,36 puncte procentuale).

În cazul României, inflația se apropie de 11%

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS) aratau că rata anuală a inflaţiei a crescut la 10,85% în luna mai, de la 10,71% în luna aprilie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,53%, mărfurile nealimentare cu 12,54%, iar mărfurile alimentare cu 6,78%.

"Indicele preţurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,58%. Rata inflaţiei de la începutul anului (mai 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,7%. Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2026 comparativ cu luna mai 2025 a fost 10,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 - mai 2026) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2024 - mai 2025) a fost 9,4%", se arată în comunicatul INS.

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Potrivit sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,69%. Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2026, comparativ cu luna mai 2025, calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 - mai 2026) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2024 - mai 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,4%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.