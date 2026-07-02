Accident grav în Mureș. Cinci persoane rănite după impactul dintre un microbuz și un autoturism

Accident grav. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Cinci persoane au fost rănite joi seara, în urma unui accident rutier produs în localitatea Valea Largă, județul Mureș.

Un microbuz și un autoturism au intrat în coliziune, iar la locul incidentului au fost mobilizate echipe de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, alături de echipaje SMURD și paramedici.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în urma impactului au fost identificate cinci victime, dintre care două au fost încadrate la cod galben, iar trei la cod verde.

„În urma accidentului rutier produs au rezultat cinci victime: trei cod verde şi două cod galben (...). Cele două victime cod galben şi o victimă cod verde vor fi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe SMURD Târgu Mureş, pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate. Celelalte două victime, încadrate la cod verde, au fost evaluate medical la faţa locului şi au refuzat transportul la spital. Circulaţia este blocată pe ambele sensuri de mers”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, conform Agerpres.

Primele echipaje sosite la locul accidentului au fost o autospecială de pompieri și un echipaj SMURD. Ulterior, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu încă două ambulanțe, pentru acordarea asistenței medicale victimelor și gestionarea intervenției în condiții de siguranță.