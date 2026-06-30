Canicula face victime: Doi bărbați din Botoșani, în comă din cauza temperaturilor extreme

Imagine cu o ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Doi bărbați au fost transportați în comă la Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani, după ce au suferit hipertermie severă pe fondul valului de caniculă.

Două persoane au fost duse în comă la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Mavromati Botoşani, ca urmare a hipertermiei cauzate de temperaturile caniculare, a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Botoşani, Carmen Răgoşcă.

Bărbații aveau o temperatură corporală de 42 de grade

Potrivit oficialului SJA, cei doi bărbaţi aveau o temperatură a corpului de 42 de grade.

„Sunt cazuri de hipertermie şi stare lipotimică pe fondul temperaturilor crescute. Aseară (n.r. - luni seară) în UPU, în acelaşi timp, au venit doi bărbaţi în comă, cu temperatura corporală 42 grade, aduşi de echipajele cu medic”, a precizat Răgoşcă.

Unul dintre pacienţi a fost luat de ambulanţă din gospodăria sa din localitatea Răuseni, iar cel de-al doilea a fost ridicat de echipajul medical de la o stână din comuna Stăuceni, potrivit Agerpres.

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Botoşaniul s-a aflat, luni, sub Cod Roşu de caniculă, avertizare care continuă și astăzi în aproape toată țara. În același timp, ANM a emis avertizări de furtuni pentru mai multe regiuni. România trece printr-un val de căldură care se va încheia cu instabilitate atmosferică.

Nu departe de Botoșani, în județul Iași, nu mai puțin de 19 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au acuzat stări de rău provocate de temperaturile ridicate.