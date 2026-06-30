Aproape 20 de persoane din județul Iași au cerut ajutor medical din cauza temperaturilor sufocante

Cod Roșu de caniculă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Aproape 20 de persoane din județul Iași au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au acuzat stări de rău provocate de temperaturile ridicate.

19 persoane au solicitat ajutor medical după ce au suferit stări lipotimice pe fondul caniculei, asociate cu alte afecţiuni, informează, marţi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Sturdza".

Cele mai multe intervenţii, respectiv 16, au fost asigurate de echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Iaşi, în timp ce alte trei cazuri au fost preluate de echipajele SMURD.

"În urma evaluărilor medicale, cinci persoane au refuzat transportul la spital, 11 au fost transportate de ambulanţele SAJ, iar alte trei au fost duse la unităţi medicale de echipajele SMURD", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa.

Totodată, alte cinci persoane au primit îngrijiri din partea Serviciului Voluntar de Ambulanţă, fără a fi necesară intervenţia echipajelor din sistemul integrat de urgenţă.

Avertismentele autorităților

"În cazul apariţiei unor simptome precum ameţeală, slăbiciune, stare de leşin, dureri de cap, greaţă sau dificultăţi de respiraţie, solicitaţi imediat ajutor medical, iar în situaţiile de urgenţă apelaţi serviciul naţional de urgenţă 112. Evitaţi deplasările în intervalul orar 11:00 - 18:00, purtaţi haine lejere, deschise la culoare şi acoperiţi capul cu pălării sau şepci. Consumaţi suficiente lichide, chiar şi în lipsa senzaţiei de sete. De asemenea, evitaţi consumul de alcool şi băuturi cu un conţinut ridicat de cofeină sau zahăr şi cofeină. Petreceţi cât mai mult timp în spaţii răcoroase sau climatizate", a transmis Georgică Onofreiasa.

Acesta a avertizat că temperaturile foarte ridicate pot avea consecinţe grave asupra sănătăţii, în special în cazul copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu boli cronice.

"Nu lăsaţi niciodată copii, persoane dependente sau animale de companie în autoturisme parcate, nici măcar pentru câteva minute. Asiguraţi-vă că persoanele vulnerabile sunt hidratate corespunzător, evită expunerea la soare şi beneficiază de condiţii adecvate de răcorire. Părinţii sunt sfătuiţi să limiteze timpul petrecut de copii în aer liber în orele de vârf şi să urmărească permanent apariţia semnelor de epuizare termică", a precizat Onofreiasa.

În acelaşi timp, pompierii atrag atenţia că, pe fondul vegetaţiei uscate şi al temperaturilor extreme, riscul producerii incendiilor de vegetaţie este foarte ridicat, conform Agerpres.

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