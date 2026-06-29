Controverse și efecte dramatice ale caniculei în Europa: Ce măsuri urgente se iau în mai multe țări

Caniculă în Franța. Sursa foto: Agerpres

Canicula afectează puternic și țările din Europa Centrală și de Est. În Slovacia a fost înregistrată o temperatură record, în Ungaria funcționarii publici au fost trimiși în telemuncă, iar în Ucraina valul de căldură pune presiune suplimentară pe rețeaua energetică.

Record de temperatură în Slovacia, telemuncă obligatorie pentru funcţionarii din Ungaria, riscuri pentru reţeaua energetică din Ucraina, deja grav avariată de atacurile Rusiei: Europa Centrală şi de Est este, la rândul ei, lovită din plin de caniculă, transmite luni AFP.

Consecințele caniculei în Europa

Consecinţele dramatice ale acestui val de căldură excepţională sunt în continuare resimţite în vestul Europei, unde s-a manifestat prima dată, în timpul săptămânii trecute.

În Franţa, unde prim-ministrul Sebastien Lecornu nu a exclus "o reluare a episodului canicular" şi unde şase departamente din sudul ţării se vor confrunta cu "un pericol foarte mare" de incendii începând de miercuri, trupurile fără viaţă ale unor gemene de 15 luni au fost găsite în paturile lor de către părinţii lor, în nordul Franţei, aparent din cauza deshidratării.

56 de oameni s-au înecat în Polonia

În Polonia, autorităţile au anunţat 56 de morți prin înec de la începutul lunii iunie, în timp ce în Slovacia, unde un nou record de temperatură, de 41 grade Celsius, a fost înregistrat luni la Turna nad Bodvou, în sudul ţării, serviciile de salvare au cuantificat în ultimele zile 308 de intervenţii la persoane care acuzau stări de rău.

"Procedez ca toată lumea: încerc să stau la umbră şi să beau multă apă, este probabil singurul lucru care ne salvează", a declarat Susanne, întâlnită de reporterii de la AFP la Viena pe malurile lui Alte Donau, un braţ nefolosit al Dunării, transformat în lac şi a cărui apă avea o temperatură de 29 grade Celsius.

"Suntem cu toţii în aceeaşi barcă. Sper, pur şi simplu, ca liderii politici să înţeleagă situaţia şi că vor începe să ne ghideze în direcţia cea bună", a adăugat această locuitoare din capitala Austriei, unde meteorologii se aşteptau la valori de 39 de grade Celsius.

Interdicţie de a stropi grădinile în Ungaria

"Luni şi marţi, am decis ca munca la domiciliu să fie obligatorie pentru sectorul public, acolo unde este posibil. De asemenea, le cerem tuturor angajatorilor să asigure munca de la distanţă sau să reducă programul de lucru acolo unde acest lucru este posibil", a declarat prim-ministrul Peter Magyar în Ungaria, unde o temperatură de 41,8 grade Celsius a fost înregistrată la Aszod, în centrul ţării.

"Cer ca toate bisericile, instituţiile publice şi instalaţiile de climatizare să rămână deschise în următoarele două zile", a adăugat el, îndemnând totodată la reducerea "consumului de apă pentru următoarele 36-48 de ore".

"Sunt strict interzise umplerea piscinelor şi stropirea grădinilor", a adăugat Peter Magyar.

Ce se întâmplă în Bosnia

În Bosnia, unde temperaturile maxime ar putea ajunge la 40 de grade Celsius, ca şi în Albania, pompierii au anunţat luni că au reuşit să controleze un incendiu izbucnit la o groapă de deşeuri de lângă Mostar, în timp ce autorităţile din Kosovo le-au recomandat persoanelor vulnerabile să rămână în locuinţe în timpul zilei.

Mai la est, Ucraina se pregăteşte pentru temperaturi ce ar putea atinge pragul de 38 de grade Celsius, ceea ce riscă să fragilizeze infrastructurile energetice, deja grav afectate în iarna acestui an de bombardamentele ruseşti.

Pene de electricitate s-au produs deja luni în două regiuni ale ţării, la Rivne (nord-vest) şi Hmelniţki (vest).

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Apel pentru protejarea lucrătorilor în Macedonia de Nord

Acest val de căldură, cel mai intens înregistrat vreodată în Europa, ar fi fost practic imposibil în luna iunie fără schimbările climatice, potrivit climatologilor de la World Weather Attribution.

Însă, deşi în Europa de Vest canicula a determinat mai multe guverne să ia măsuri de urgenţă, precum interzicerea vânzării de alcool la Paris, anularea festivalurilor şi închiderea şcolilor, în Balcani nu a fost anunţată până în prezent nicio măsură similară - acolo unde anul şcolar s-a încheiat deja. Şi asta în pofida apelurilor sindicatelor din Macedonia de Nord pentru ca Guvernul să ia măsuri în vederea protejării lucrătorilor.

În total, temperaturile maxime ar trebui să depăşească 30°C pentru peste 269 de milioane de persoane din Europa luni (cu excepţia Turciei), faţă de peste 380 de milioane cu o zi înainte. Această analiză se bazează pe prognozele serviciului meteorologic german şi pe proiecţiile demografice pentru 2025 ale Joint Research Center.

Controverse în mai multe țări europene privind canicula

Această perioadă de caniculă a stârnit dezbateri aprige în mai multe ţări europene despre oportunitatea încurajării utilizării aparatelor de aer condiţionat.

Contactată luni pe această temă, Anna-Kaisa Itkonen, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, nu a dorit să se pronunţe. "Mă îndoiesc că avem un aviz sau o poziţie specifică cu privire la aerul condiţionat", a zis ea, menţionând că aceasta este o alegere care le aparţine "persoanelor fizice", notează Agerpres.

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