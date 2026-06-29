Video - Secretul casei anti-caniculă, care nu are nevoie de aer condiționat. Soluția ingenioasă vine din natură

Casa Mușuroi de furnici - India - Captură Youtube The Arch Files

O locuință din India evidențiază cum arhitectura inteligentă poate înlocui eficient sistemele convenționale de răcire.

O locuință din orașul Ahilyanagar, statul Maharashtra, în India, denumită „Anthill House” (n.red. Casa Mușuroi de furnici) arată că arhitectura inteligentă poată să înlocuiască sistemele convenționale de răcire.

Proiectul casei a fost conceput pentru un climat cu temperaturi extreme, radiație solară intensă și umiditate redusă. Casa reușește să mențină un confort termic ridicat fără a fi folosit aer condiționat, pe timp de caniculă.

Cu o suprafață construită de aproape 7.000 de metri pătrați, casa a fost proiectată cu scopul de a acumularea de căldură, a maximiza ventilația naturală, precum și de a crea spații interioare confortabile, cu o dependență foarte mică de sistemele mecanice de răcire, au spus arhitecții de la Kaushal TaTiya Architects pentru Arch Daily.

Proiect arhitectural, inspirat din structura și modul de funcționare al unui mușuroi de termite

Proiectul arhitectural își găsește inspirația în structura și modul de funcționare al unui mușuroi de termite, văzut nu doar ca o simplă formațiune de pământ, ci ca un ecosistem complex, capabil să se adapteze mediului printr-o organizare spațială eficientă și mecanisme naturale de reglare climatică. Pornind de la acest model, arhitecții au conceput o clădire care pare să se nască organic din peisaj, și nu să fie ridicată artificial, remarcându-se printr-o structură permeabilă, flexibilă și armonios integrată în teren.

Locuința este concepută ca un volum compact, realizat din cărămidă aparentă, cu un exterior sobru și masiv, animat însă de deschideri atent poziționate, fațade perforate și luminatoare care permit luminii și aerului să pătrundă în interior.

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Ce relevă configurarea spațiilor

Configurarea spațiilor evocă rețeaua de camere și galerii întâlnită într-un mușuroi de termite, iar granița dintre interior și exterior este estompată printr-o succesiune de curți interioare, terase și spații umbrite, care creează o tranziție naturală între locuință și peisaj.

Parcurgerea locuinței este gândită ca o experiență în sine, cu trasee care alternează între pasaje înguste și spații ample, deschise spre zone comune și curți interioare. Această succesiune de volume creează un ritm dinamic și oferă permanent perspective noi asupra întregii construcții.

Zona de zi este organizată în jurul unei curți generoase, care asigură iluminare naturală și o ventilație eficientă. Sistemul este completat de o cascadă decorativă, al cărei rol este de a contribui la răcirea pasivă a aerului. În același timp, fațadele realizate din cărămidă de tip „jaali”, inspirate din arhitectura tradițională indiană, permit circulația aerului și filtrează lumina, reducând încălzirea excesivă a interiorului.

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Pe ce se bazează eficiența termică a clădirii

Eficiența termică a clădirii se bazează pe principii de răcire pasivă inspirate de mușuroaiele de termite, recunoscute pentru capacitatea lor de a menține o temperatură interioară constantă. În acest scop, arhitecții au integrat pereți din cărămidă perforată, puțuri verticale de ventilație, luminatoare, spații parțial îngropate și anvelope permeabile la aer. Cărămida contribuie atât la izolarea termică, cât și la circulația naturală a aerului, favorizând ventilația încrucișată și efectul de coș, ceea ce reduce semnificativ nevoia utilizării sistemelor de climatizare.

Materialele folosite la Casa Mușuroi

Materialele au fost alese ținându-se cont de naturalețe și expresivitate, respectiv cărămidă aparentă, beton texturat, teracotă, tencuială pe bază de var și piatră extrasă local. Cromatica locuinței este definită de tonuri naturale, inspirate de culorile pământului, în timp ce jocul dintre lumină și umbră contribuie decisiv la identitatea sa arhitecturală. Pe parcursul zilei, lumina modelează spațiile și fațadele, punând în valoare textura materialelor și dinamica volumelor.

Compartimentarea locuinței, inspirată de organizarea internă a unui mușuroi

Compartimentarea locuinței este inspirată de organizarea internă a unui mușuroi, unde fiecare spațiu îndeplinește o funcție bine definită. Zonele de zi și spațiile comune sunt grupate în jurul unor volume centrale generoase, în timp ce dormitoarele sunt amplasate în zone mai retrase, oferind intimitate și liniște.

Fiecare dormitor este prevăzut cu două tipuri de deschideri: o fereastră de dimensiuni reduse, concepută pentru a favoriza ventilația naturală încrucișată, și un balcon care oferă lumină din abundență și priveliști către peisajul din jur.

Cum este distribuită lumina naturală

Lumina naturală este distribuită cu atenție prin intermediul luminatoarelor, al curților interioare și al fațadelor perforate, astfel încât pătrunde treptat în încăperi și creează o atmosferă calmă, cu un joc subtil de lumini și umbre.

Din punct de vedere al formei, construcția amintește de o movilă modelată de forțele naturii, integrându-se armonios în relieful terenului și părând mai degrabă o extensie a peisajului decât un obiect construit.

Consolele, care se extind până la aproape 3,7 metri, sunt susținute prin modul în care structura din cărămidă distribuie și preia forțele de compresiune. Totodată, balcoanele amplasate alternativ reinterpretează într-o manieră contemporană tradiționalele „chhats”, elemente caracteristice arhitecturii indiene.

Prin acest proiect, arhitecții demonstrează că o clădire poate funcționa asemenea unui organism viu, inspirat de mecanismele naturale ale unui mușuroi de termite. Toate spațiile sunt conectate între ele, răspund în mod natural condițiilor climatice și sunt modelate permanent de jocul luminii și al ventilației, fără a depinde de sisteme convenționale de răcire.

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