Aeroportul din Londra a fost detronat. Care este acum cel mai aglomerat aeroport din lume

Aeroportul Incheon din Coreea de Sud devine cel mai aglomerat din lume în 2026. Sursa foto: Unsplash

Cel mai aglomerat aeroport din lume nu mai este aeroportul din Londra. Un aeroport asiatic a urcat pe primul loc în clasamentul traficului internațional de pasageri.

Aeroportul Incheon din Coreea de Sud a devenit, pentru prima dată, cel mai aglomerat aeroport din lume în ceea ce privește traficul internațional de pasageri.

Incheon devine cel mai aglomerat aeroport din lume

Situat la aproximativ 48 de kilometri vest de Seul, capitala Coreei de Sud, aeroportul din Incheon a deservit 38,4 milioane de pasageri internaționali în primele șase luni ale acestui an, potrivit datelor preliminare colectate de Consiliul Internațional al Aeroporturilor (ACI), organizația internațională care reprezintă aeroporturile.

Aeroportul Internațional Incheon l-a depășit astfel pe Heathrow din Londra, care s-a clasat pe locul al doilea, cu 37,8 milioane de pasageri, urmat de Aeroportul Changi din Singapore, cu 34,5 milioane, potrivit The Independent.

Posibilă cauză pentru ascensiunea aeroportului din Coreea de Sud

Creșterea spectaculoasă a traficului de la Incheon este explicată parțial de conflictul dintre SUA și Iran, care a determinat pasagerii să evite huburile din Orientul Mijlociu, precum Dubai, și să aleagă rute alternative prin Asia.

Aeroportul Internațional Dubai, care s-a clasat pe locul al doilea în 2024 și 2025, conform datelor pentru întregul an, este estimat să iasă din top 5 în acest an.

Aeroport aflat în plină expansiune

Aeroportul Incheon, inaugurat în 2001, este deservit de 101 companii aeriene care operează zboruri către 158 de destinații internaționale.

În 2024, un proiect de extindere a crescut capacitatea anuală a aeroportului la 106 milioane de pasageri.

Noul clasament reflectă „sprijinul guvernului, încurajarea publicului și munca asiduă a tuturor celor care lucrează în aeroport”, a spus Kim Beom-ho, președintele interimar al Aeroportului Incheon.

Informația vine în contextul în care Heathrow a fost depășit și de Aeroportul din Istanbul, devenind al doilea cel mai aglomerat aeroport din Europa în ceea ce privește numărul total de pasageri.

Potrivit cifrelor publicate marți de Consiliul Internațional al Aeroporturilor, 7,9 milioane de pasageri au trecut prin Heathrow în luna iulie, comparativ cu 8,15 milioane la Istanbul.

Noi cereri pentru extinderea aeroportului Heathrow din Londra

Datele au determinat oficialii Heathrow să ceară din nou extinderea aeroportului.

„Heathrow funcționează la capacitate maximă”, se arată într-un comunicat al aeroportului. „Argumentele pentru extindere nu au fost niciodată mai clare, în condițiile în care Heathrow a fost depășit în iulie de Aeroportul din Istanbul, devenind cel mai aglomerat hub din Europa”, se mai arată în precizările oficialilor.

Secretara britanică pentru Transporturi, Heidi Alexander, a lansat în iunie o consultare privind noua versiune a documentului național de politică referitor la extinderea Heathrow, stabilind condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca proiectul să primească undă verde.

„Planurile noastre vor asigura infrastructura de care țara are nevoie pentru a rămâne competitivă și vor contribui la creșterea economică atât de necesară”, a declarat aceasta.

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