Incendiul de proporții din Halkidiki a fost adus sub control: Sute de persoane au fost evacuate

Sursa foto: Agerpres/ Rol ilustrativ

Incendiul izbucnit în Halkidiki a fost adus sub control după ce aproape 500 de persoane au fost evacuate.

Pompierii au adus sub control, vineri, incendiul care a condus joi la evacuarea a cel puţin 446 de persoane din staţiunea Siviri, situată pe peninsula grecească Halkidiki, conform informaţiilor publicate de media locale, citate de agenţia de presă EFE.

Locuitorii şi turiştii din zona litorală a staţiunii Siviri şi din satul Fourka, situat spre interiorul regiunii, au fost adunaţi pe plajă şi transportaţi în nord, la Sani (Sane) şi în oraşul Salonic, potrivit cotidianului Kathimerini.

Cotidianul a precizat că aproximativ 220 de pompieri au fost în alertă toată noaptea. Pentru a împiedica reizbucnirea flăcărilor au fost create bariere în calea focului.

Aproximativ 400 de hectare de pădure au fost carbonizate: "Va dura ceva timp până când toate focarele vor fi stinse"

"Cred că va dura ceva timp până când toate focarele vor fi stinse, deoarece sunt prea multe, dar am depăşit ce era mai rău", a declarat Yiannis Koufidis, viceguvernatorul regiunii Halkidiki, citat de postul de televiziune Skai.

Din primele estimări reiese că aproximativ 400 de hectare de pădure au fost carbonizate. De asemenea şapte sau opt case şi câteva vehicule au fost afectate de flăcări.

Incendiul a izbucnit în Kassandreia, primul dintre cele trei "degete" înguste de pământ care alcătuiesc peninsula Halkidiki, situată în nordul Greciei.

Prezenţa numeroşilor turişti, casele împrăştiate la distanţă unele de altele în regiune şi existenţa unei singure şosele principale care face legătura cu zona principală a peninsulei au îngreunat operaţiunile de evacuare, notează EFE, conform Agerpres.

Incendiu mare în Halkidiki, destinația din Grecia preferată de turiștii români, chiar înainte de Sfânta Maria

Halkidiki este una dintre cele mai populare zone de vacanță pentru turiștii români. În fiecare vară, mii de români aleg plajele din Kassandra, primul dintre cele trei brațe ale peninsulei, datorită distanței relativ mici față de România și numeroaselor stațiuni de pe litoral.

Siviri și Fourka se află în Kassandra, o zonă foarte frecventată în sezonul estival.

Incendiul a izbucnit joi după-amiază și s-a extins rapid, pe fondul vântului puternic. Potrivit informațiilor difuzate de postul public grec ERT, focul ar fi pornit după ce un stâlp electric a căzut din cauza vântului și a provocat o scânteie.

La intervenție au participat sute de pompieri, echipe terestre, avioane și elicoptere.

481 de persoane, evacuate de pe plaja din Siviri

Operațiunea de evacuare a inclus și intervenții pe mare. Potrivit autorităților elene, 481 de persoane au fost evacuate de pe plaja din Siviri cu ajutorul a două ambarcațiuni ale Gărzii de Coastă, două nave ale pompierilor, trei vase de pescuit, ambarcațiuni private și o navă de mare viteză.

Dintre acestea, 285 de persoane au fost transportate spre Sani, iar alte 196 au fost preluate de nava Speedrunner Jet și transportate către portul din Salonic.

În zonă au rămas ambarcațiuni ale Gărzii de Coastă, nave ale pompierilor și vase private pentru a interveni dacă situația o impune.

Pagube la case și infrastructură. Teama de reaprinderea incendiului rămâne

Spre seară, situația de pe frontul incendiului s-a îmbunătățit, iar autoritățile au anunțat că nu mai există un front activ de mari dimensiuni. Totuși, pompierii au rămas în stare de alertă, deoarece există riscul reaprinderii focarelor.

Incendiul a provocat pagube la locuințe și infrastructură. Printre obiectivele afectate se numără instalațiile de tratare a apelor uzate și teatrul din Siviri.

Viceguvernatorul regional pentru Halkidiki, Giannis Koufidis, a declarat că nu există încă o imagine completă asupra numărului de case afectate.

„Nimic nu putem spune încă cu siguranță, pentru că, foarte simplu, încă ard”, a declarat acesta.

Generatoare pentru alimentarea cu apă și electricitate

Echipele companiei de distribuție a energiei electrice și ale administrației regionale au început intervențiile pentru restabilirea alimentării cu electricitate și apă.

Autoritățile au transportat generatoare pentru alimentarea unor infrastructuri publice importante, inclusiv stații de pompare și instalațiile de tratare a apelor uzate.

Haralambos Stergiadis, directorul Direcției de Protecție Civilă din Macedonia Centrală, a declarat că focul părea să intre într-o fază de diminuare.

„Incendiul pare să fie acum în retragere, cu mici focare. Vom vedea cum evoluează situația pentru ca, treptat, să poată începe întoarcerea locuitorilor”, a declarat acesta.

Pădurea din Siviri, o zonă importantă pentru Kassandra

Incendiul a afectat și zona împădurită din apropierea localității Siviri, considerată una dintre cele mai importante suprafețe verzi din peninsula Kassandra.

Această pădure a scăpat de incendiile majore din 2006, care au distrus aproximativ 77.000 de stremme, echivalentul a circa 7.700 de hectare, în sudul peninsulei.

Profesorul Filippos Aravanopoulos, de la Departamentul de Silvicultură și Mediu Natural al Universității Aristotel din Salonic, a explicat că pădurea este formată în principal din pin de Alep, o specie adaptată incendiilor și capabilă să se regenereze natural.

„Pădurile de pin de Alep există în aceste zone de 12.000 până la 15.000 de ani”, a explicat profesorul.

Potrivit acestuia, după incendiu, regenerarea naturală este posibilă dacă zona este protejată de pășunat și de schimbarea destinației terenurilor.

Hotelurile din Halkidiki și Salonic au pus camere la dispoziția celor evacuați

În contextul evacuărilor, hotelierii din Halkidiki și Salonic au pus la dispoziție camere pentru persoanele afectate de incendiu.

„Hotelierii din Halkidiki și Salonic, în colaborare cu Ministerul Turismului și Protecția Civilă, am activat platforma Camerei Hoteliere a Greciei pentru cazarea tuturor persoanelor afectate de incendiu”, a declarat președintele Asociației Hotelierilor din Halkidiki.

În perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, gradul de ocupare al hotelurilor din Halkidiki ajunge la aproximativ 90%, astfel că autoritățile au cerut și sprijinul hotelierilor din Salonic.

„Nu știm câte persoane sunt afectate și trebuie să fim pregătiți în mod corespunzător pentru a le oferi cazare”, a mai spus acesta.

Autoritățile au mobilizat și forțe de poliție pentru a patrula în zonele evacuate și pentru a proteja locuințele și afacerile rămase temporar fără proprietari.

Pentru mulți turiști români aflați în aceste zile în Halkidiki, incendiul a afectat una dintre cele mai aglomerate perioade ale sezonului de vacanță, chiar înainte de Sfânta Maria.

Pompierii români desfășoară noi misiuni în Franța. Intervin la incendiile din departamentul Var

Nici situația din Franța nu este una ușoară. Modulul naţional specializat de stingere a incendiilor de pădure continuă misiunile de protecţie în departamentul Var, Franţa, pentru identificarea şi stingerea focarelor active, pompierii români împiedicând extinderea unui incendiu în apropierea localităţii Brignoles.

"Autospecialele de stingere au fost dispuse pe aliniamentul de apărare stabilit, iar autocisterna de mare capacitate, cu un volum de 30.000 de litri, a fost amplasată la aproximativ un kilometru de dispozitivul de intervenţie, într-o poziţie care a permis alimentarea rapidă cu apă a autospecialelor, în funcţie de necesităţile operative", informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Modulul naţional specializat de stingere a incendiilor de pădure a fost dislocat în apropierea localităţii Brignoles, în departamentul Var, pentru executarea unei misiuni de protecţie a unui ansamblu de locuinţe ameninţat de incendiul de pădure aflat în evoluţie.

Incendiul de pădure continuă să se manifeste în apropierea localităţii Brignoles, iar evoluţia acestuia este monitorizată permanent de autorităţile franceze. Modulul românesc acţionează integrat în dispozitivul operativ coordonat de acestea, îndeplinindu-şi misiunile în sectorul de responsabilitate repartizat.

"La acest moment, întregul personal şi tehnica de intervenţie sunt complet operaţionale, fiind pregătite să acţioneze în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de solicitările autorităţilor franceze", conform Agerpres.

România a prelungit misiunea contingentului de pompieri din Franţa în baza unei decizii luată luni de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU).

Potrivit unui comunicat al Guvernului, ca urmare a solicitării formulate de autorităţile franceze prin activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, CNSU a aprobat, în şedinţa de luni, prelungirea cu încă două săptămâni a participării României la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetaţie şi fond forestier din Franţa.

"Sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franţa cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), care va prelua responsabilităţile operaţionale în zonele afectate de incendii. Decizia reflectă solidaritatea României cu partenerii europeni şi angajamentul de a contribui la gestionarea situaţiilor de urgenţă în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene", se arată în comunicat.

Pompierii români vor continua să acţioneze alături de echipele internaţionale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetaţie şi protejarea comunităţilor aflate în zonele de risc, precizează sursa citată, conform Agerpres.

Incendii de amploare în Spania. Un român povestește cum se trăiește în mijlocul dezastrului: Au plecat doar cu ce aveau pe ei

Probabil țara cea mai afectat de incendiile din această vară a fost Spania. Cel mai grav incendiu din istoria regiunii Madrid continuă să facă ravagii, iar un jurnalist român stabilit în Spania descrie, pentru DC NEWS, cum se trăiește în mijlocul dezastrului.

Cel puțin 19.000 de persoane au fost evacuate în regiunea Madrid, Spania, unde autoritățile se confruntă cu cel mai grav incendiu din istoria zonei. Peste 160.000 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească domiciliul de la jumătatea acestei săptămâni în Franţa şi Spania, iar sâmbătă erau în curs de evacuare alte şapte comune din apropierea oraşului francez Bordeaux din cauza unui focar de o amploare fără precedent şi a unui incendiu imposibil de stins în regiunea Madrid, informează AFP.

DC NEWS a discutat în exclusivitate cu Marius Dobrescu, jurnalist român stabilit în Spania, pentru a afla cele mai detaliate informații despre amploare incendiilor. Am descoperit cum sunt incendiile în comparație cu anii trecuți, unde se extind focarele, ce fac autoritățile, care este starea generală a populației, cum se organizează statul spaniol în fața pericolului, ce se întâmplă cu românii de acolo și multe altele.

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