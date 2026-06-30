Vara mortală care a lovit Europa de Vest în 2003. Morgile nu au mai făcut față numărului de decese: Zeci de mii de morți

Europa, copleșită de un val de căldură. Sursa foto: Agerpres

În urmă cu 23 de ani, Europa traversa unul dintre cele mai severe valuri de căldură din istoria modernă. Vara anului 2003 a rămas în memoria colectivă nu doar prin temperaturile fără precedent, ci și prin numărul uriaș de victime pe care le-a făcut în doar câteva zile.

Valul de căldură care a afectat Europa de Vest și pe care România îl resimte și în prezent are precedente foarte grave, chiar dacă nu foarte îndepărtate în timp.

Vara mortală care a lovit Europa de Vest în 2003

Între sfârșitul lunii iulie și prima jumătate a lunii august 2003, un anticiclon persistent s-a instalat deasupra Europei Occidentale și a blocat circulația normală a maselor de aer. În Franța, Belgia, Țările de Jos, Luxemburg, Germania, Italia, Spania și Portugalia, temperaturile au depășit în mod repetat pragul de 40 de grade Celsius, iar nopțile au devenit aproape la fel de sufocante.

În multe regiuni, mercurul din termometre nu cobora sub 25 de grade nici după apus, iar organismul nu mai avea timp să se răcorească.

În Franța, două treimi dintre stațiile meteorologice au înregistrat temperaturi de peste 35°C, iar aproximativ 15% au depășit pragul de 40°C.

Temperatură de 40 de grade Celsius

La Paris, temperatura de 35°C a fost depășită timp de zece zile consecutive, iar în nopțile de 11 și 12 august au fost stabilite recorduri absolute pentru temperaturile minime, de peste 25,5°C, potrivit raportului oficial al Santé publique France.

Mii de morți numai în Franța

Efectele au fost dramatice. Spitalele și serviciile de urgență au fost copleșite de pacienți cu insolații, deshidratare severă și insuficiențe cardiace sau respiratorii provocate ori agravate de căldura extremă. În marile orașe franceze, morgile nu au mai făcut față numărului de decese, iar autoritățile au fost nevoite să închirieze spații frigorifice pentru depozitarea trupurilor neînsuflețite.

La sfârșitul lunii august 2003, autoritățile franceze confirmau deja peste 11.400 de decese suplimentare doar în primele două săptămâni ale lunii august, avertizând că bilanțul final va fi mult mai mare.

Evaluările epidemiologice realizate ulterior au arătat că numai în Franța au fost înregistrate aproximativ 14.800 de decese în exces între 1 și 20 august, cu aproape 60% peste nivelul normal al mortalității pentru acea perioadă.

Mortalitate crescută în rândul persoanelor vulnerabile

Aproximativ 60% dintre victime aveau peste 75 de ani, însă studiile au arătat că excesul de mortalitate a crescut progresiv la toate grupele de vârstă de peste 35 de ani. Cele mai vulnerabile au fost persoanele care locuiau singure, rezidenții din căminele pentru vârstnici și oamenii cu afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii.

Printre cauzele directe ale deceselor s-au numărat șocul termic, hipertermia și deshidratarea severă, la care s-au adăugat complicațiile provocate de bolile cronice și de nivelurile foarte ridicate ale poluării cu ozon.

Decese în toată Europa de Vest

Franța a fost cea mai afectată țară, însă tragedia s-a extins în aproape toată Europa Occidentală. Belgia, Țările de Jos și Luxemburg au înregistrat, la rândul lor, creșteri importante ale mortalității, în timp ce Germania, Italia, Spania, Portugalia, Elveția și Marea Britanie au raportat mii de decese asociate caniculei.

Estimările realizate după încheierea evenimentului indică faptul că valul de căldură din 2003 a provocat aproximativ 35.000 de decese în Europa. Cercetările publicate ulterior au ridicat bilanțul total la aproape 70.000 de victime, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai grave dezastre naturale produse pe continent în ultimele decenii.

În Franța, unde impactul a fost cel mai sever, autoritățile au introdus în anii următori un sistem național de alertă pentru valuri de căldură, bazat pe niveluri de avertizare și pe monitorizarea în timp real a temperaturilor, capabil să emită avertismente cu câteva zile înainte de depășirea pragurilor critice și să declanșeze măsuri coordonate la nivel național și local.

La 23 de ani distanță, Franța înregistrează cea mai călduroasă zi din istorie: 23 iunie - când media temperaturilor diurne şi nocturne înregistrate la 30 de staţii de referinţă a atins valoarea de 29,8°C, potrivit datelor Meteo-France. Precedentul record, care era de 29,44°C, fusese stabilit pe 25 iulie 2019 şi pe 5 august 2003 - chiar în acea vară fatidică.