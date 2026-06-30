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DCNews Vremea După caniculă, furtuni! Cod Roșu și Cod Portocaliu de averse cu grindină și vijelii. Alerte ANM de ultimă oră

După caniculă, furtuni! Cod Roșu și Cod Portocaliu de averse cu grindină și vijelii. Alerte ANM de ultimă oră

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 30 Iun 2026
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Foto ilustrativ Pixabay

Sunt alerte importante de fenomene extreme imediate. Furtunile lovesc cu putere România, după temperaturile de peste 40 de grade, din ultimele zile.

Aproape toată țara este sub Cod Roșu, în aceste momente, de  temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat. Excepție fac Tulcea și Constanța, unde avem Cod Portocaliu. 

A fost emis Cod Roșu de grindină de medii și mari dimensiuni (3-5 cm), intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică (70...90 km/h), averse torențiale (25...35 l/mp), frecvente descărcări electrice pentru județul Bistriţa-Năsăud: Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Josenii Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Livezile, Cetate, valabil până la ora 15:10. 

Administrația Națională de Meteorologie a emis și mai multe alerte de Cod Portocaliu, valabile la această oră:

  • averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului/vijelie cu viteze de 50...70 km/h, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).udețul Bihor: Ciumeghiu, Avram Iancu- apână la 15:15

  • până la 15:00, în județul Buzău: Siriu, se semnalează averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 60...80 km/h, vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). 

  • până la 15:30, zona de munte a județului Maramureş , respectiv zona de munte a localităților: Baia Mare, Borșa, Baia Sprie, Poienile de Sub Munte, Tăuții-Măgherăuș, Cavnic, Strâmtura, Repedea, Cernești, Băiuț, Botiza, Poienile Izei, sunt averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (60...80 km/h), vijelie, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

  • până la ora 15:00, în județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Panaci, Poiana Stampei, Coșna; se semnalează vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…90 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2-4 cm), averse torențiale (20...25 l/mp).

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