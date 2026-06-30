După caniculă, furtuni! Cod Roșu și Cod Portocaliu de averse cu grindină și vijelii. Alerte ANM de ultimă oră

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Sunt alerte importante de fenomene extreme imediate. Furtunile lovesc cu putere România, după temperaturile de peste 40 de grade, din ultimele zile.

Aproape toată țara este sub Cod Roșu, în aceste momente, de temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat. Excepție fac Tulcea și Constanța, unde avem Cod Portocaliu.

A fost emis Cod Roșu de grindină de medii și mari dimensiuni (3-5 cm), intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică (70...90 km/h), averse torențiale (25...35 l/mp), frecvente descărcări electrice pentru județul Bistriţa-Năsăud: Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Josenii Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Livezile, Cetate, valabil până la ora 15:10.

Administrația Națională de Meteorologie a emis și mai multe alerte de Cod Portocaliu, valabile la această oră: