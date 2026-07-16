ANM: Cod galben de caniculă, până sâmbătă dimineaţa. Județele vizate

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Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis joi un Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, valabil până sâmbătă dimineaţa în şapte judeţe.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o avertizare Cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, valabilă până sâmbătă dimineață în șapte județe din vestul și sud-vestul țării.

Totodată, meteorologii au transmis o informare de vreme deosebit de caldă pentru mai multe zone din vestul, sudul și sud-estul României.

Județele vizate de Cod galben de caniculă

Potrivit meteorologilor, în intervalul 16 iulie, ora 12: 00 - 18 iulie, ora 10:00, se vor afla sub atenţionare Cod galben judeţele Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare. În aceste zone va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să depăşească pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 şi 37 de grade, iar minimele se vor situa, în general, între 20 şi 22 de grade, în timp ce nopţile vor fi tropicale.

Informare meteorologică de vreme călduroasă

De asemenea, în intervalul 16 iulie, ora 12: 00 - 18 iulie, ora 22:00, va fi în vigoare o informare meteorologică de vreme călduroasă ce vizează regiunile vestice, sudice şi sud-estice. Valul de căldură se va extinde şi se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile menţionate, indicele temperatură-umezeală (ITU) depăşind pragul critic de 80 de unităţi.

Canicula va afecta, joi şi vineri, Crişana, Banatul şi vestul Olteniei. Sâmbătă se va extinde în sudul Banatului, vestul şi sudul Olteniei şi în jumătatea sudică a Munteniei. În aceste regiuni temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade Celsius, iar în vestul şi sudul ţării nopţile vor deveni tropicale, cu minime de 20-21 de grade.

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