Alertă meteo în București: Ploi torențiale, vânt puternic și grindină

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Un mesaj RO-ALERT a fost emis marți seară pentru București, avertizând populația asupra unor fenomene meteo extreme.

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis marți seară în București, prin care populația este avertizată asupra unor fenomene meteo severe, valabile într-un interval scurt de timp. Potrivit avertizării, în Capitală sunt așteptate averse torențiale care pot acumula între 25 și 40 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și posibile căderi de grindină.

Fenomenul este prognozat să se manifeste în intervalul 24 iunie 2026, între orele 18:07 și 19:00, autoritățile recomandând evitarea deplasărilor și luarea măsurilor de adăpostire și autoprotecție.

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