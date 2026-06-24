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DCNews Stiri Alertă meteo în București: Ploi torențiale, vânt puternic și grindină

Alertă meteo în București: Ploi torențiale, vânt puternic și grindină

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 24 Iun 2026
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Sursa foto: https://www.freepik.com/, @herosnow442

Un mesaj RO-ALERT a fost emis marți seară pentru București, avertizând populația asupra unor fenomene meteo extreme.

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis marți seară în București, prin care populația este avertizată asupra unor fenomene meteo severe, valabile într-un interval scurt de timp. Potrivit avertizării, în Capitală sunt așteptate averse torențiale care pot acumula între 25 și 40 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și posibile căderi de grindină.

Fenomenul este prognozat să se manifeste în intervalul 24 iunie 2026, între orele 18:07 și 19:00, autoritățile recomandând evitarea deplasărilor și luarea măsurilor de adăpostire și autoprotecție.

Alertă meteo în București: Ploi torențiale, vânt puternic și grindină

Știre în curs de actualizare...

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