Vremea până în septembrie: La ce să se aștepte românii în ultima lună de vară

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Prognoza meteo pentru perioada 10 august – 7 septembrie 2026 indică temperaturi mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și centrale ale țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare la mijlocul lunii august, urmând să se stabilizeze ulterior.

Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și centrale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și centrale.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile nordice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai ridicate în cele vestice și centrale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo pentru perioada 10 august – 7 septembrie 2026 indică temperaturi mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și centrale ale țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare la mijlocul lunii august, urmând să se stabilizeze ulterior.

Un nou val de căldura va afecta România. ANM, precizări

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), anunță că țara noastră va fi traversată de un nou val de căldură săptămâna viitoare.

„Până la sfârșitul lunii august caracterul torențial rămâne de interes și mai ales fenomenele convective în condițiile în care masa de aer cald rămâne în continuare de interes pentru că și mâine, în special în partea de sud-vest, sud a țării vom vorbi de canciulă, chiar dacă ne mai răcorim la final de săptămână la valori de 34 de grade Celsius, de marți săptămâna viitoare e posibil să experimentăm un nou val de căldură cu valori de 37-38 de grade Celsius și din păcate caracterul deficitar al precipitaților va rămâne de interes”, a declarat Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, la Antena 3 CNN.

Până duminică, 9 august, mare parte a României se află sub avertizare Cod Roșu de caniculă, potrivit informării meteorologice emise astăzi de ANM.

„Până la sfârșitul lunii august caracterul torențial rămâne de interes și mai ales fenomenele convective în condițiile Joi (6 august) valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, vineri (7 august) va diminua ca intensitate în nord-vestul, centrul și local în estul teritoriului, iar sâmbătă (8 august) se va restrânge către vest și sud.

În majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Joi temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei și 40...41 de grade în Câmpia de Vest. Vineri și sâmbătă valorile termice vor marca o scădere treptată, astfel că temperaturi maxime de 35...36 de grade vor mai fi în sud-vest și sud. Nopțile vor fi tropicale în regiunile sudice și izolat în rest, cu minime de 20...24 de grade.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, joi și vineri în cea mai mare parte a țării, iar sâmbătă în zonele montane și submontane, local în centru, sud și sud-vest și pe arii restrânse în rest. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp”, a transmis joi ANM.