Cod Portocaliu de furtuni, duminică după-amiaza. ANM, județele vizate

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Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, avertizări nowcasting Cod Portocaliu de averse şi intensificări ale vântului pentru mai multe județe din țară.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, 30 august, mai multe avertizări nowcasting Cod Portocaliu de averse şi intensificări ale vântului, valabile în zone din judeţe situate în Transilvania și Moldova.

Update: Zone din județul Suceava sub avertizare Cod Portocaliu de averse torențiale până la ora 17:30

O altă avertizare nowcasting Cod Portocaliu valabilă până la ora 17:30 emisă de ANM anunță local averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm) în următoarele zone din județul Suceava: Frasin, Vama, Vatra Moldoviței, Cacica, Frumosu, Mănăstirea Humorului.

Știrea inițială:

Astfel, potrivit meteorologilor, până la ora 16:30, în zona judeţelor Suceava (localităţile: Moldoviţa, Vatra Moldoviţei, Frumosu şi Breaza) şi Alba (la: Aiud, Teiuş, Ighiu, Galda de Jos, Mihalţ, Lopadea Nouă, Stremţ, Sântimbru, Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos, Cricău, Rădeşti şi Râmeţ) se vor semnala averse cu caracter torenţial, ce vor acumula 25 - 35 litri de apă pe metrul pătrat, frecvente descărcări electrice, grindină de mici sau medii dimensiuni (1 - 4 cm).

Meteorologii subliniază faptul că, în zonele avertizate, în ultimele ore, s-au acumulat deja cantităţi de 25 - 30 l/mp.

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Zone din județele Suceava și Neamț, sub avertizare Cod Portocaliu până la ora 17:00

De asemenea, până la ora 17:00, în judeţul Suceava (la Mălini) şi în judeţul Neamţ (în: Pipirig, Borca, Poiana Teiului, Hangu, Farcaşa, Ceahlău şi Grinţieş) sunt prognozate, local, averse torenţiale care vor acumula 25 - 40 l/mp, frecvente descărcări electrice şi grindină de dimensiuni medii (2 - 4 cm), transmite Agerpres.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, subliniază ANM.

Precizăm că ANM anunțase mai devreme că, duminică, 30 august, în regiunile vestice şi sud-vestice vor fi temperaturi maxime în jurul a 34 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat, iar ITU va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi.

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Cod Galben de caniculă în 13 județe, luni, 31 august

Reamintim totodată că Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis și o atenţionare Cod Galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, ce vizează, luni, 31 august, un număr de 13 judeţe.

Potrivit ANM, mâine , între orele 10:00 - 21:00, în Crişana, Banat, Maramureş, în vestul Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi local caniculă.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 33 şi 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Atenţionarea Cod Galben este valabilă pentru judeţele: Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman. Vezi mai mult AICI.

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