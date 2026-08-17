Cum va fi vremea în zilele următoare: Zonele unde se va răci brusc și cu 12 grade! Alerte meteo de caniculă, dar și de averse și vijelii - Harta ANM

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe alerte meteo pentru aceste zile, pe măsură ce țara este cuprinsă de un val de aer extrem de cald, canicular.

Astăzi, până la ora 21:00, este în vigoare, o alertă meteo de Cod Galben în special pentru jumătate vestică a țării. ANM anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei.

”Luni (17 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest” conform meteorologilor.

Vânt puternic, instabilitate atmosferică, averse și vijelii în aproape toată țara

De la ora 23:00 până în ziua următoare, la ora 21:00, va fi în vigoare o informare meteo generală de intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ, vijelii, răcire accentuată: ”Vor fi intensificări ale vântului în această noapte (luni marți) în regiunile vestice, iar marți (18 august) în majoritatea regiunilor, cu viteze la rafală de 40...50 km/h și local de peste 60...70 km/h, îndeosebi la munte.

Unde se răcește brusc, cu 10 - 12 grade Celsius

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică la noapte în Banat, Crișana, Maramureș, iar mâine mai ales în Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ (15...20 l/mp și izolat de peste 20...25 l/mp), descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Marți în vestul, centrul și nordul țării vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10...12 grade și vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade” conform meteorologilor.

Vijeliile și caniculă, două alerte de Cod Galben pentru România

Marți, de la ora 10:00 până la ora 21:00, meteorologii au emis, sub o alertă de Cod Galben și o atenționare de intensificări ale vântului și vijelii pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei: ”Marți (18 august) vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50....70 km/h. La munte, îndeosebi la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80...90 km/h”.

De asemenea, marți, în același interval, a fost emisă și o alertă de Cod Galben de caniculă și disconfort termic ridicatp pentru județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și municipiul București: ”Marți (18 august), în județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și în municipiul București va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maximele vor fi de 35 - 36 de grade”.

Săptămână a extremelor în România

Directoarea ANM, Elena Mateescu, a precizat, în acest context, într-o intervenție la Digi24, că ”va fi o săptămână a extremelor meteorologice, luând în considerare atât alertele de cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate, apoi intensificările de vânt, aversele torențiale și, din nou, mai ales începând de joi, temperaturi în creștere. Este posibil să discutăm de un nou val de căldură intens, având în vedere maximul valorilor termice, care va fi cuprins joi între 29 și 37 de grade, iar ziua de vineri chiar până la 38-39 de grade”.