Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni: Prognoza ANM până pe 5 octombrie

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță temperaturi peste normalul perioadei până la începutul lunii octombrie.

Toamna începe cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele săptămâni publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Datele meteorologilor indică o vreme general mai caldă decât normalul climatologic, în cea mai mare parte a țării, cu abateri pozitive mai evidente în regiunile vestice și sud-vestice ale țării.

În ceea ce privește precipitațiile, prognoza emisă de ANM arată că acestea se vor menține în jurul valorilor normale, cu unele variații de la o regiune la alta și de la săptămână la săptămână.

Noua prognoză vine după ce luni, 7 septembrie, ANM anunțase că marți și miercuri vremea se încălzește treptat, iar joi maximele ajung până la 33 - 35 de grade în unele regiuni.

Vremea în săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, centrale și la munte, iar în cele estice și sud-estice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile sudvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) amintește că estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Ultima prognoză meteo emisă de ANM indica faptul că următoarele două săptămâni (7 - 20 septembrie) vor fi oscilante din punct de vedere termic la nivelul întregii ţări.