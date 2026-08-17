Vremea se întoarce la 180 de grade. De la 37 grade la o răcire bruscă. ANM anunță vijelii și rafale de 90 km/h

vreme

Atenționare meteo de la ANM!

Pe 17 august, între orele 10:00 și 21:00, a fost emis cod galben. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicate. Zonele afectate sunt Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei.

Luni (17 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

De asemenea, între 17 august, ora 23:00 și 18 august, ora 21:00, vor fi intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ, vijelii, răcire accentuată. Vor fi intensificări ale vântului în această noapte (luni/marți) în regiunile vestice, iar marți (18 august) în majoritatea regiunilor, cu viteze la rafală de 40–50 km/h și local de peste 60–70 km/h, îndeosebi la munte.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică la noapte în Banat, Crișana, Maramureș, iar mâine mai ales în Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ (15–20 l/mp și izolat de peste 20–25 l/mp), descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

Marți, în vestul, centrul și nordul țării, vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10–12 grade și vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade.

Cod galben de vânt și vijelii



Pe 18 august, între ora 10:00 și ora 21:00, vor fi intensificări ale vântului și vijelii. Zonele afectate sunt Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei.

Marți (18 august) vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50–70 km/h. La munte, îndeosebi la altitudini mari, rafalele vor fi de peste 80–90 km/h.

Cod galben de caniculă



Pe 18 august, între ora 10:00 și 21:00, vor fi caniculă și disconfort termic ridicat. Zonele afectate sunt județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța, municipiul București

Marți (18 august), în județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și în municipiul București vor fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35–36 de grade.

ANM precizează că mesajul poate fi actualizat în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, inclusiv prin avertizări nowcasting.