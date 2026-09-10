Septembrie cu temperaturi de vară: Cod Galben și Portocaliu de caniculă, urmate de ploi și vânt în toată țara

România, între caniculă și furtuni. Vor fi și intensificări de vânt. Sursa foto: Freepik, Colaj DCNews/ Iulia Horovei

Meteorologii anunță caniculă în mai multe regiuni din țară, cu temperaturi de până la 36 de grade, urmată de ploi torențiale, vijelii și intensificări ale vântului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 10 septembrie, mai multe avertizări meteorologice pentru zilele următoare.

Cod Galben de caniculă

Astfel, astăzi, 10 septembrie, în intervalul orar 12:00-18:00, în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, unde va fi caniculă.

Cod Galben de caniculă. Sursa foto: ANM

Canicula se prelungește până vineri, 11 septembrie

Canicula se prelungește și în ziua de vineri, 11 septembrie, tot în intervalul orar 12:00-18:00. Meteorologii au emis două avertizări pentru această perioadă.

Astfel, în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei va fi în vigoare un Cod Galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic.

Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai mari valori se vor atinge în județele Arad și Olt unde local va fi caniculă și disconfort termic (indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități).

Cod Portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate

Un Cod Portocaliu de caniculă este valabil în aceeași perioadă. Astfel, vineri, 11 septembrie, în intervalul orar 12:00-18:00, în Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

Maximele termice se vor situa între 33 și 36 de grade. Cele mai mari valori, canicula și disconfortul termic accentuat (indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități) vor fi în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Cod Galben și Portocaliu de caniculă. Sursa foto: ANM

Amintim că serviciul european de monitorizare a schimbărilor climatice, Copernicus, a anunțat că august 2026 a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, la egalitate cu recordul din iulie 2023. Meteorologii români prognozează, de asemenea, că în luna octombrie se vor înregistra temperaturi ușor peste cele specifice perioadei.

Vineri încep și ploile

Tot începând cu ziua de vineri, ora 12:00, se vor înregistra intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă în toată țara. Informarea meteorologică este valabilă până duminică, 13 septembrie, ora 22:00.

Pe parcursul zilei de vineri, 11 septembrie, în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, iar la rafală se vor atinge viteze în general de 40-50 km/h.

Vremea va deveni instabilă, în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă, 11/12 septembrie, în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă, 12 septembrie și duminică, 13 septembrie, în sud, est și centru.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1-2 cm) și vijelii (viteze de 50-60 km/h). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30-40 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

Climatologul Roxana Bojariu a explicat, la începutul acestei luni, cum va fi afectată România de Super El Niño.