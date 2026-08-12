Caniculă, furtuni și vânt puternic în România. ANM a emis alerte de Cod Galben

România, între caniculă și furtuni. Vor fi și intensificări de vânt. Sursa foto: Freepik, Colaj DCNews/ Iulia Horovei

Meteorologii au emis miercuri mai multe avertizări Cod Galben de caniculă, furtuni și vânt. Temperaturile ajung la 38 de grade în sudul țării, iar în mai multe regiuni sunt așteptate ploi torențiale și vânt.

Meteorologii au emis, miercuri, avertizări Cod Galben de caniculă, furtuni și vânt.

Cod Galben de caniculă. Județele vizate

Astfel, astăzi, 12 august, până la ora 21:00, este valabil un Cod Galben de caniculă pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) în jurul pragului critic de 80 de unități va fi local și în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea.

Sursa foto: ANM

Cod Galben de vânt în Moldova și Muntenia

Începând de astăzi se intensifică și vântul. Astfel, meteorologii au emis un Cod Galben pentru sudul Moldovei și estul Munteniei, în intervalul orar 10:00-16:00.

În intervalul menționat, în sudul Moldovei și în estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

Sursa foto: ANM

Intensificări ale vântului cu viteze de 40-45 km/h vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei.

Cod Galben de furtuni, cu ploi însemnate cantitativ

Administrația Națională de Meteorologie a emis, totodată, și un Cod Galben de furtuni pentru ziua de miercuri. Astfel, în intervalul orar 13:00-21:00, se vor înregistra instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei.

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, precum și în jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1-2 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Sursa foto: ANM

Totuși, directorul ANM, Elena Mateescu, avertizează însă că ploile de astăzi nu vor schimba semnificativ situația râurilor, afectate de secetă.

„Valori de 30-40 l punctiform pot îmbunătăți ușor, dar nu semnificativ situația pe unele râuri din interiorul bazinelor hidrografice în partea de sud-vest a țării. Seceta hidrologică și cea pedologică rămân de interes. Este posibil, cu ceea ce anticipăm până spre finalul lunii, din perspectiva de precipitații, ca luna august din acest an să fie una dintre cele mai secetoase luni august din istorie”, a spus Elena Mateescu, director ANM, la Digi24.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Transilvania, restul Olteniei, iar seara și noaptea și în sud-vestul Munteniei.

Prognoza meteo în București

În București, vremea va fi călduroasă și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat (rafale de 35-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 32-34 de grade.

Miercuri, 12 august, în intervalul orar 10:00-21:00, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de atenționare/avertizare meteorologică.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

Când revine canicula

Începând de duminică, 16 august, canicula revine în România, în special în zonele vestice.

„De duminică, din nou temperaturi specifice pragului de caniculă, în creștere și pe parcursul săptămânii viitoare, mai ales la debutul acesteia, când este posibil, din nou, ca în partea de vest, sud-vest să consemnăm temperaturi de 37-38 de grade”, a mai punctat directoarea ANM.