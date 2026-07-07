ANM: Jumătate de ţară, sub atenţionare cod galben de vijelii, până miercuri la prânz

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Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare de cod galben de vijelii, valabilă până miercuri la prânz, când instabilitatea atmosferică va afecta aproape întreg teritoriul.

Potrivit ANM, instabilitate atmosferică se va instala, cu intensificări ale vântului şi vijelii în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi jumătatea de nord a Moldovei începând de marţi seară, de la ora 23 până miercuri, la ora 12, fiind emisă o atenţionare meteorologică cod galben.

”În intervalul menţionat, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50...70 km/h), descărcări electrice şi averse (pe arii restrânse 15...25 l/mp)”, informează ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi şi în după-amiaza şi seara zilei de marţi local în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei şi al Munteniei şi izolat în rest.

De miercuri, de la ora 12 şi până la ora 23, va fi în vigoare o atenţionare cod galben, care vizează aproape toată ţara.

”Pe parcursul zilei de miercuri (8 iulie) în cea mai mare parte a ţării vor fi intensificări ale vântului şi vijelii cu viteze 50...70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, dar şi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) vor fi cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp”.







