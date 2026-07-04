Avertizare de vijelii și ploi torențiale în București și șapte județe. Vânt puternic în jumătate de țară

Furtună cu descărcări electrice. Sursa foto: Pexels

ANM a emis noi avertizări meteo valabile în Bucureşti şi mai multe regiuni ale ţării.

Cod galben:

Interval de valabilitate: 4 iulie, ora 10 – 4 iulie, ora 23

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și de Curbură

În intervalul menționat, în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și de Curbură, vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 50...70 km/h.

Cod galben:



Interval de valabilitate: 4 iulie, ora 10 – 4 iulie, ora 20

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni

Zone afectate: județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călărași, Ilfov și municipiul București

În județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călărași, Ilfov și în municipiul București vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), frecvente descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Prognoză specială pentru Bucureşti, intervalul 04.07.2026 ora 10:00 - 04.07.2026 ora 23:00

Valorile termice vor scădea față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse torențiale (cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50...70 km/h) și grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade.

În intervalul 04 iulie, ora 10 - 04 iulie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni.