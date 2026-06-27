Nouă alertă ANM Cod roșu de caniculă. Zonele vizate de temperaturi extreme

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Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o nouă avertizare Cod roşu de caniculă extremă. Alerta este valabilă de luni dimineaţa până miercuri, în trei sferturi din România, inclusiv în Bucureşti.

O nouă avertizare Cod roşu de caniculă extremă a fost emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), fiind valabilă de luni dimineaţa până miercuri, în trei sferturi din țară, inclusiv în Bucureşti.

Zonele vizate de temperaturi extreme

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 29 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi în jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Maxime termice între 35 şi 41 de grade

Maximele termice vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana, iar nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 şi 25 de grade.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, va fi Cod portocaliu căldură intensă, caniculă, nopţi tropicale şi disconfort termic accentuat în Dobrogea şi în jumătatea estică a Munteniei, unde ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade, în Delta Dunării, şi până la 38 de grade în restul zonelor.

Nopți tropicale în România

Totodată, nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade.

Meteorologii precizează că, în după-amiaza şi în seara zilei de marţi, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere mai ales în zonele de deal şi de munte.

Cod galben şi Cod portocaliu de caniculă în întreaga ţară, până duminică dimineaţa

Amintim că ANM a emis primul COD ROŞU de caniculă din acest an, valabil în acest weekend, unde se vor atinge temperaturi de 40 de grade la umbră.

Astfel, în intervalul 28 iunie, ora 10:00 - 29 iunie, ora 10:00, Codul roşu de vreme deosebit de caldă va afecta zone din Crişana, Maramureş, Transilvania şi nordul Moldovei, areale în care se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 38 de grade, mai ridicate în Maramureş, Crişana şi nord-vestul Transilvaniei, spre 39 - 40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade.

Județele vizate de Cod roșu de caniculă

Judeţele vizate de Codul roşu sunt: Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Sibiu, Harghita, Covasna, Braşov, Suceava şi Botoşani.

Conform prognozei de specialitate, tot până luni dimineaţa, va fi Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat în zone din Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi a Moldovei. ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 şi 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Totodată, noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 şi 22 de grade.

De asemenea, de duminică dimineaţa, până luni la ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben de vreme caldă, în Dobrogea şi în sud-estul Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unităţi.

Minimele termice se vor încadra între 19 şi 21 de grade, mai ridicate spre 23 - 24 de grade, pe Litoral şi în Delta Dunării.