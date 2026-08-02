Cod Roşu de caniculă, până luni dimineaţa, în 3 județe din România. Temperaturi de peste 40 de grade. Alte regiuni, sub avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben - HARTA

ANM a emis mai multe avertăzări de caniculă şi disconfort termic accentuat / FOTO: magnific.com @FREEMAN777

ANM a emis o avertizare Cod Roşu de caniculă şi disconfort termic pentru mai multe județe, până luni dimineaţa. Alte regiuni se află sub avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben. În unele zone temperaturile vor sări de 40 de grade, spune meteorologul ANM Meda Andrei.

UPDATE: Meda Andrei, meteorolog ANM, informații de ultimă oră

Meteorologul Meda Andrei a venit cu mai multe precizări în legătură cu ultimele avertizări meteo emise de ANM.

"Zonele în care se vor înregistra cele mai mari temperaturi, unde e posibil să înregistrăm și recorduri lunare, sunt cele din partea de vest și nord-vest a țării. Codul Roșu este valabil pentru Arad, Bihor, Satu Mare. Pentru Satu Mare sunt prevăzute valori de 37-38 de grade, dar pentru celelalte 39-40 de grade, chiar izolat pot să depășească în zilele care vor urma 40 de grade.

De asemenea, Codul Portocaliu este în vigoare în nordul Banatului, vestul, nordul, centrul Transilvaniei. Aici valorile de temperatură sunt între 35-38 de grade. Codul Galben va viza estul și sudul Olteniei și toată Moldova. (...) Cele mai calde zile vor fi cele de joi și de vineri, la nivelul țării. Dacă e să ne referim la regiuni, joi va fi cel mai cald în partea de vest a țăriii, iar vineri în partea de sud", a spus meteorologul în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN.

Meteorologul a precizat că nu sunt excluse furtunile după aceste zile caniculare, afirmând că primele ploi sunt așteptate la sfârșitul săptămânii următoare:

"Atunci când masa de aer cald, care a persistat foarte multe zile este dislocuită de un aer rece apare instabilitatea atmosferică și fenomene care pe alocuri pot deveni violente, la noi primele ploi de luat în seamă vor fi spre sfârșitul săptămânii, în ultimele zile ale acestei săptămâni", a mai declarat meteorologul Meda Andrei.

Știrea inițială:

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod Roşu de căldură intensă şi temperaturi extreme, valabilă până luni dimineaţa. Astfel, potrivit meteorologilor, în următoarele 24 de ore, judeţele Satu Mare, Bihor şi Arad, vor fi afectate de caniculă și disconfort termic ridicat. Alte regiuni se află sub avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben.

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Sursa foto: ANM

"În județele Satu Mare, Bihor și Arad valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade în județul Satu Mare și de 39...40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 23...25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest", transmite ANM.

Regiunile vizate de Cod Portocaliu

Totodată, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis și o avertizare Cod Portocaliu caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Zone afectate: județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Maramureș.

Interval de valabilitate: 02 august, ora 10:00 – 04 august, ora 10:00.

"În județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, duminică și luni (2 și 3 august) valul de căldură va fi persistent și intens și va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 20...24 de grade", transmite ANM.

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Regiunile vizate de Cod Galben

Sub avertizare Cod Galben de caniculă se află următoarele regiuni: Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei.

Interval de valabilitate: 02 august, ora 10:00 – 04 august, ora 10:00.

"Duminică (2 august) și luni (3 august), în Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de până la 20...22 de grade", potrivit ANM.

Prognoza meteo specială București

Prognoza meteo pentru intervalul 02 august, ora 09:00 - 03 august, ora 09:00

Vremea călduroasă se va menține, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade.

Prognoza meteo pentru intervalul 03 august, ora 09:00 - 04 august, ora 09:00

Vremea va rămâne călduroasă și disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade.

Prognoza meteo pentru intervalul 04 august, ora 09:00 - 05 august, ora 10:00

Vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat.

Prognoza meteo pentru intervalul 05 august, ora 09:00 - 06 august, ora 10:00

Valul de căldură se va menține intens, disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală (ITU) va

depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36...38 de grade, iar cea minimă de 20...21 de

grade și noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la

moderat.

În intervalul 02 august, ora 10 - 06 august, ora 10, pentru București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale, amintește ANM.

Vara nu se termină în august! Directorul de prognoză al ANM a explicat la DC NEWS de ce septembrie și octombrie se schimbă

Reamintim că directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a explicat, la DC NEWS, de ce s-a produs blocajul atmosferic de tip Omega și ce indică estimările meteorologice pentru lunile august și septembrie.

”Pulsațiile foarte calde dinspre Africa de nord au făcut ca, la scară euroatlantică, să predomine circulații nord-sud/ sud-nord. Deci, în partea de vest a Europei, aerul cald dinspre sud s-a dus foarte mult înspre nordul continentului, împingând, în același timp, aerul mai umed și ceva mai rece înspre partea de est a Europei - de aceea am avut noi episoadele repetate de instabilitate. Pe de altă parte, aerul acesta rece a reușit să ajungă până în Mediterană, unde, de asemenea, a împins un aer mai umed dinspre sud-estul Europei spre țara noastră. Toată această circulație nord - sud/ sud- nord, în locul celei firești est - vest/ vest - est, a favorizat menținerea a ceea ce noi numim o situație de blocaj, acel Omega, despre care s-a vorbit și-n presă.

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Exact asta înseamnă: circulație de blocaj - circulație Omega. Înseamnă o formă a literei Omega, pe care o ia pe hărțile meteorologice masa de aer foarte caldă ajunsă foarte mult spre nordul continentului” a explicat Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Întrebată dacă putem estima prognoza meteo pentru toamnă, directorul de prognoză al ANM a precizat:

”Estimările pe durată mai lungă arată, în continuare, probabilitatea unor temperaturi peste normalul perioadei și pentru luna august și pentru luna septembrie. Pe de altă parte, este clar că, dincolo de jumătatea lunii august, prin faptul că scade durata zilelor, putem avea primele semnale ale toamnei. Dar, ultimii ani ne-au arătat că septembrie are tendința de a deveni ultima lună de vară și chiar și luna octombrie să fie o perioadă foarte agreabilă pentru concedii. De altfel, în partea de sud a continentului, în țări în care, prin tradiție, mergem la mare, la Mediterană, la Adriatică, este mai agreabil să mergem în septembrie decât în august. Uneori chiar și-n octombrie este foarte bine, este o perioadă din an în care apa mării este caldă, mai caldă decât în primăvară - și putem petrece concedii foarte frumoase”. Vezi mai mult AICI.