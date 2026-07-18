Averse torențiale, grindină și vijelii în mai multe județe din țară. ANM, avertizări de ultimă oră

Foto: Florin Răvdan, dcnews

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă noi avertizări nowcasting Cod Galben și Cod Portocaliu pentru mai multe județe din țară. Până la ora 18:00 sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe județe.

UPDATE 1: Cod Portocaliu pentru Gorj, Olt, Vâlcea și Mehedinți

Meteorologii au emis un nou Cod Portocaliu de furtuni pentru județele Gorj, Olt și Vâlcea, valabil în intervalul orar 17:35 - 18:30. Astfel, în localitățile:

Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Turburea, Aninoasa, Peștișani, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Dănești, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Telești, Ionești, Godinești, Câlnic, Glogova, Samarinești, Ciuperceni ( Gorj ),

), Scornicești, Colonești, Verguleasa, Vitomirești, Vulturești, Cungrea, Spineni, Poboru, Bărăști, Dobroteasa, Făgețelu, Leleasca, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana ( Olt ),

), Drăgășani, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Ionești, Șușani, Galicea, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Glăvile, Dănicei, Sutești, Șirineasa, Scundu, Lădești, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Voicești, Stănești, Mitrofani, Amărăști ( Vâlcea ) și

) și Strehaia, Corcova, Baia de Aramă, Bala, Butoiești, Șișești, Broșteni, Ponoarele, Florești, Căzănești, Isverna, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Stângăceaua, Șovarna (Mehedinţi) se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici şi dimensiuni medii (1-3 cm).

Știre inițială

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă după-amiază mai multe avertizări nowcasting de vreme severă imediată, valabile pentru intervalul 17:00-18:00. Sunt vizate mai multe județe din centrul, vestul și nord-vestul țării, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

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Cod Galben până la ora 18:00

Județele Covasna, Brașov și Harghita se află, astăzi, până la ora 18:00, sub avertizare nowcasting Cod Galben de furtuni.

Localități vizate: Târgu Secuiesc, Covasna, Zagon, Zăbala, Ghelința, Ojdula, Catalina, Belin, Aita Mare, Brateș, Comandău (Covasna); Dumbrăvița, Apața, Comana, Măieruș (Brașov); Miercurea Ciuc, Joseni, Zetea, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Frumoasa, Lunca de Sus, Plăieșii de Jos, Mihăileni, Sântimbru, Voșlăbeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Vărșag și alte localități din zona depresionară a județului Harghita.

Se vor semnala: averse ce vor acumula local 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 55-60 km/h și grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

De asemenea, județele Sălaj, Cluj, Satu Mare și Bistrița-Năsăud sunt vizate de aceeași avertizare.

Localități vizate: Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Șărmășag, Crasna, Surduc, Nușfalău, Hida, Gâlgău și numeroase alte localități din județul Sălaj; Vad, Bobâlna, Panticeu, Așchileu și Recea-Cristur (Cluj); Bogdand și Hodod (Satu Mare); Sângeorz-Băi, Maieru, Telciu, Rodna, Rebrișoara, Zagra, Șanț, Parva, Coșbuc, Romuli și Runcu Salvei (Bistrița-Năsăud.

Se vor semnala: averse torențiale cu acumulări de 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului de 50-60 km/h și grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

Tot sub Cod Galben până la ora 18:00 se află și județele Caraș-Severin, Arad și Hunedoara.

Zone vizate: zona montană a județului Caraș-Severin de peste 1.800 m, localitățile Zăvoi și Armeniș (Caraș-Severin), Gurahonț, Hălmagiu, Vârfurile, Almaș, Petriș, Hălmăgel, Pleșcuța și Brazii (Arad), precum și județul Hunedoara.

Se vor semnala: averse torențiale cu acumulări de 15-25 l/mp, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

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Cod Portocaliu până la 17:45

Județele Maramureș și Satu Mare se află sub avertizare de Cod Portocaliu, valabilă până la ora 17:45.

Localități vizate: Seini (Maramureș), respectiv Medieșu Aurit, Odoreu, Orașu Nou, Păulești, Culciu, Apa și Racșa (Satu Mare).

Se vor semnala: averse torențiale ce vor acumula 30-40 l/mp, descărcări electrice frecvente și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm).

În această după-amiază, sub avertizări Cod Portocaliu s-au aflat și localități din județele Argeș, Gorj și Covasna.