Cod galben în 26 de judeţe şi Bucureşti. Începe duminică după-amiaza

București

Se strică vremea.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru 26 de judeţe şi municipiul Bucureşti, valabilă de duminică, ora 12:00, până luni, la ora 2:00.

Potrivit meteorologilor, duminică (12 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpaţii Meridionali, local în Carpaţii Orientali şi în Munţii Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia şi vestul Moldovei, iar mai ales seara şi noaptea în Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi, pe arii restrânse, vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.

Se vor afla sub cod galben judeţele Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Caraş-Severin şi municipiul Bucureşti, integral, şi, parţial, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Alba, şi Mehedinţi.

Manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi duminică (12 iulie) izolat şi în restul teritoriului, iar la începutul săptămânii viitoare pe arii extinse, mai ales în jumătatea de est a ţării, precizează AMN.