Avertizare meteo București: Temperaturile cresc în următoarele 5 zile

Vara lui 2026, preconizată ca fiind una dintre cele mai călduroase vreodată. Sursa foto: Freepik, Colaj DCNews/ Iulia Horovei

Valul de căldură extremă va persista în București până la începutul lunii iulie, cu temperaturi care pot ajunge până la 39 de grade.

Valul de căldură extremă va rămâne intens deasupra zonei Municipiului Bucureşti, până miercuri dimineaţa, maximele termice urmând să atingă 39 de grade, reiese din prognoza publicată, sâmbătă, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, în intervalul 27 iunie, ora 10:00 - 28 iunie, 10:00, în Capitală, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 32 - 34 de grade, iar cea minimă de 18 - 20 de grade, cu o noapte tropicală.

Căldura va continua să se intensifice şi disconfortul termic va fi deosebit de accentuat

Totodată, în perioada 28 iunie, ora 10:00 - 29 iunie, ora 10:00, valul de căldură va persista şi se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, astfel că ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, în timp ce minima va oscila între 19 şi 21 de grade.

Conform prognozei de specialitate, de luni dimineaţa până miercuri (1 iulie), la ora 10:00, căldura va continua să se intensifice şi disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade, iar cele minime la 20 - 23 de grade.

Municipiul Bucureşti se va afla sub atenţionare Cod galben de caniculă în perioada 27 iunie, ora 10:00 - 28 iunie, ora 10:00, apoi sub incidenţa unui Cod portocaliu (28 iunie, ora 10:00 - 29 iunie, ora 10:00), fiind vizat şi de un Cod roşu de căldură extremă, în intervalul 29 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00, conform Agerpres.

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