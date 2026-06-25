Caniculă în România. Meteorologii au emis cod portocaliu. Se aşteaptă temperaturi de peste 37 de grade

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Meteorologii ANM au emis un cod portocaliu de caniculă. Se aşteaptă temperaturi de peste 37 de grade la umbră.

"În intervalul 25 iunie – 29 iunie un val de căldură se va extinde și se va intensifica în toate regiunile țării. Va fi caniculă vineri (26 iunie) în vest și nord-vest, sâmbătă (27 iunie) și în centru și sud, iar duminică (28 iunie) în toată țara. Disconfortul termic se va accentua treptat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest în a doua parte a intervalului. Nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni vor avea temperaturi minime ce vor caracteriza local nopți tropicale, iar la nivel național acestea se vor situa între 14 și 25 de grade", transmit meteorologii.

În weekend va fi şi mai cald

"Joi (25 iunie) un val de căldură se va extinde în cea mai mare parte a țării. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Vineri (26 iunie) valul de căldură se va extinde în toate regiunile. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal.

În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest", mai arată ANM.

Vremea în Bucureşti

"Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 25.06.2026 Ora 10:00 - 26.06.2026 Ora 09:00

Valul de căldură va debuta, disconfortul va fi termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin în prima parte a zilei și noaptea, dar cu înnorări după orele amiezii, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...33 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 26.06.2026 Ora 09:00 - 27.06.2026 Ora 09:00

Valul de căldură va persista, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 17...20 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 27.06.2026 Ora 09:00 - 28.06.2026 Ora 09:00

Valul de căldură va persista, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul valorii de 80 de unități după-amiaza și seara. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 28.06.2026 Ora 09:00 - 29.06.2026 Ora 10:00

Valul de căldură va persista, disconfortul termic va fi accentuat, astfel că după-amiaza și seara, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 18...21 grade.

În intervalul 27 iunie, ora 10 - 29 iunie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru val de căldură și disconfort termic.

În intervalul 25 iunie, ora 12 - 25 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

În intervalul 26 iunie, ora 12 - 26 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic", transmite ANM.