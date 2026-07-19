România, sub avertizări ANM: Caniculă duminică, urmată de vijelii luni, de Sf. Ilie (20 iulie)

Avertizare de caniculă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe alerte de caniculă și furtuni, pentru duminică 19 iulie și pentru luni, 20 iulie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări privind temperaturile extreme și fenomenele meteo severe. Duminică, canicula va afecta în special regiunile din sudul României, Banatul și estul teritoriului.

În a doua parte a zilei, vremea se va deteriora treptat. În cea mai mare parte a țării vor intra în vigoare avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben pentru furtuni.

Cod Galben de caniculă în mai multe județe, duminică, 19 iulie



Duminică 19 iulie 2026, în Banat, în vestul și sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34-37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20...22 de grade.

În noaptea de duminică spre luni în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp, transmite ANM.

Luni - caniculă și furtuni în mare parte din România, de Sf. Ilie

Luni 20 iulie 2026, în sudul Olteniei și în sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34-35 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 19-20 de grade.

Luni 20 iulie 2026, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și în Carpații Orientali și Carpații Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp, transmite ANM.

„De Sfântul Ilie vin furtunile”, potrivit tradiției populare

În tradiția populară românească, Sfântul Ilie, sărbătorit pe 20 iulie, este considerat stăpânul tunetelor, fulgerelor și al ploilor de vară. De aceea, în credința populară se spune adesea că „de Sfântul Ilie vin furtunile”.

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