Cum ne protejăm de efectele caniculei extreme. Raed Arafat (DSU), sfaturi pentru populație

Sfaturi pentru a suporta efectele caniculei. Sursa foto: Freepik, Colaj DCNews/ Iulia Horovei

Șeful DSU, Raed Arafat, avertizează populația să respecte măsurile de protecție în contextul Codului Roșu de caniculă. El recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf, hidratarea corespunzătoare, protejarea persoanelor vulnerabile și supravegherea atentă a copiilor și vârstnicilor, în condițiile în care au fost deja raportate cazuri de înec.

Șeful DSU, Raed Arafat, avertizează populația să respecte măsurile de protecție în contextul Codului Roșu de caniculă, perioadă în care sunt așteptate temperaturi de până la 41 de grade Celsius.

„Codul Roșu trebuie luat în seamă, pentru că vor fi temperaturi foarte înalte. Aici vorbim de protecția persoanei: să nu iasă, să nu se expună la razele soarelui, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave, cele cardiace. Ele să evite expunerea la razele soarelui între orele 11:00-18:00. Atenție la persoanele vulnerabile, la cele în vârstă, care stau singure! Să fie vizitate de vecini, de autoritățile locale, să vadă dacă sunt bine, dacă au nevoie de sprijin. Orice semne că există probleme medicale trebuie să fie semnalate la 112”, a punctat Raed Arafat, șeful DSU, la Digi24.

Raed Arafat, recomandări pentru populație în contextul temperaturilor ridicate

„Persoanele care merg pe stradă, dacă se simt rău, să intre într-un loc răcorit, să stea câteva minute - la o farmacie, la un magazin, unde este aer condiționat. Acesta are un impact foarte serios în a preveni complicațiile expunerii la temperaturile mari. Persoanele care stau undeva unde nu au aer condiționat se pot duce la un mall, la un vecin care are aer condiționat, să stea acolo 3-4 ore. Acesta poate avea un impact pozitiv. Atenție la zonele unde se scaldă oamenii. Să fie doar zone autorizate și să se evite lacurilor, râurilor, cursurilor de apă care nu sunt autorizate și nu există salvatori. Din păcate, deja avem victime, persoane înecate care n-au putut fi salvate în ultimele 24 de ore.

Copiii și animalele de companie să nu fie lăsate în mașini. Chiar dacă e deschis puțin geamul nu înseamnă că în mașină nu e foarte cald, temperaturile sunt foarte ridicate”, a mai spus Raed Arafat.

Alcoolul trebuie evitat în această perioadă, a adăugat acesta, punând însă accent pe hidratare, care este foarte importantă: „Vorbim de apă, cel puțin 2 litri pe zi pentru un adult”.

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