Europa se încălzește de două ori mai repede decât media globală. Roxana Bojariu (ANM), replică pentru contestatarii schimbărilor climatice

Europa, copleșită de un val de căldură. Sursa foto: Agerpres

Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a precizat că Europa se încălzește de două ori mai rapid decât alte regiuni ale Globului.

Într-un interviu exclusiv la DC News, alături de jurnalistul Val Vâlcu, climatologul ANM Roxana Bojariu a vorbit despre efectele încălzirii globale asupra continentului european, cu accent special pe episodul de caniculă din această perioadă.

„Cei care contestă fenomenul încălzirii globale spun că au mai fost astfel de fenomene de vreme toridă. În 1911, de exemplu“, a punctat jurnalistul Val Vâlcu.

„E adevărat, numai că noi, acum, la începutul verii, suntem deja la a doua cupolă, nu val de căldură. Înainte, astfel de fenomene erau foarte rare și exista un val de căldură intens o dată la mai mulți ani. În plus, nu era atât de timpuriu. Să ne uităm acum cât de mult a durat acest episod, cât de stabilă a fost configurația.

Diferențele sunt date de statistici foarte clare, care ne arată că încălzirea globală e cea care, proiectată la scară regională și locală, îți determină acest fond pe care se manifestă toate sistemele de vreme.

Pe de altă parte, deja știm că Europa se încălzește cu o rată de două ori mai mare decât rata medie globală și e continentul care se încălzește cel mai rapid. Acest lucru are în spate și modificarea statisticilor fenomenelor extreme, precum valurile de căldură, fiindcă încălzirea nu este uniformă nici în spațiu, nici în timp și, până la urmă, se exprimă tocmai prin aceste fluctuații. Amplitudinea fluctuațiilor crește odată cu aportul sporit de energie pe fondul încălzirii globale“, a explicat, la DC News, climatologul ANM Roxana Bojariu.

CITEȘTE ȘI - Europa, sub cupola de foc. Cum s-a format și de ce începe să se destrame