Caniculă record în Europa: 410 milioane de oameni, afectați de temperaturi de peste 35 de grade Celsius

Cod Roșu de caniculă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Temperaturi de peste 35 grade Celsius pentru mai mult de două treimi din locuitorii Europei, se arată într-o analiză AFP.

Regiuni din Europa unde locuiesc 410 milioane de persoane au fost afectat de temperaturi de peste 35 de grade Celsius cel puţin o dată în decursul valului de caniculă din perioada 15-30 iunie, adică peste două treimi din populaţia continentului, potrivit unei analize AFP citată de Agerpres.

În timpul caniculei din 2003, 320 de milioane de persoane au fost expuse la astfel de niveluri de temperatură în Europa (cu excepţia Turciei) în perioada 1-17 august, a calculat AFP pornind de la temperaturile maxime zilnice furnizate de Observatorul pentru Secetă şi de la date privind populaţia oferite de Joint Research Center.

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La sfârşitul lui iunie 2026, într-un moment sau altul al valului de caniculă, temperaturi de peste 35 de grade Celsius au afectat aproape toată populaţia Franţei metropolitane, peste 80% din populaţia spaniolă şi aproape trei sferturi din populaţia Italiei.

Valul de caniculă s-a extins din Peninsula Iberică până în Ucraina, trecând prin Balcani şi prin Germania.

În Spania, într-o zonă în jurul oraşului Lerida (Catalonia), valoarea de 35 de grade Celsius a fost depăşită timp de cel puţin 16 zile consecutive, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de observatorul european.

Într-un sens mai larg, temperaturile maxime cotidiene au urcat la valori de peste 35 de grade Celsius cel puţin de zece ori în timpul valului de caniculă în cazul a aproape 50 de milioane de locuitori din Europa: 18 milioane în centrul şi sudul Franţei, peste 15 milioane în nord-estul şi sud-vestul Spaniei şi 12 milioane în nordul Italiei, mai ales în Câmpia Padului.

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În centrul şi estul Europei, temperaturile au depăşit mai rar astfel de valori. Valoarea de 35 de grade Celsius nu a fost depăşită mai mult de trei zile în Polonia şi nu mai mult de patru în Ucraina spre exemplu.

Cu toate acestea, recorduri absolute de temperatură au fost doborâte în Germania, Polonia, Slovacia, Republica Cehă şi Ungaria, iar pentru luna iunie, în Regatul Unit şi Elveţia.

Temperaturile medii în Franţa au atins valori record, înregistrându-se cele mai calde nopţi măsurate vreodată în această ţară.