Fenomen ciudat în județul Buzău. Nici primarul nu își explică de ce fac urșii asta. Iată teroarea în care trăiesc oamenii!

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Locuitorii comunelor din zona montană a judeţului Buzău se trezesc tot mai des cu urşii în locuinţă. Unul dintre primarii din judeţ a explicat situaţia atipică la care s-a ajuns.

Pe 30 iunie, DC NEWS a scris despre cazurile din satul Terca, comuna Lopătari, judeţul Buzău, acolo unde urşii îi terorizează pe locuitori.

CITEŞTE ŞI Cum e să trăiești într-un sat din Buzău sub amenințarea urșilor. O mamă din Terca: „Suntem ca în junglă! Nu mai avem curaj nici să dormim. Fluierăm, batem în ce găsim, în tablă, dar degeaba. Urșii nu au nicio treabă”

Primarul comunei Lopătari, Claudiu Constantin, a transmis pentru DC News că situaţia din comună nu este una ieşită din comun şi că nici numărul de semnalări a prezenţei urşilor nu este mare.

"La noi, pe Lopătari, în ultima perioadă nu au fost foarte multe cazuri. Cred că trei sau patru sesizări prin 112 legate de urşi", a declarat Claudiu Constantin.

La câţiva kilometri distanţă, însă, în comuna Bisoca, situaţia este complet diferită. Un urs care a intrat în mai multe locuinţe a fost eliminat marţi seară, însă numărul apelurilor la 112 din acest an a fost destul de mare.

Primarul Florin Stemate a explicat, în exclusivitate pentru DC News, cum stau lucrurile, dar şi de ce situaţia este una atipică.

"Chiar marţi seară, 30 iunie, am reuşit să împuşcăm unul dintre urşi. A fost un apel la 112, s-a dat RO-ALERT şi chiar am reuşit să îl găsim. Localnicii sună la 112, jandarmii ISU ne sună pe noi, la primărie, noi convocăm comisia, cu vânător, cu doctor veterinar. Aseară am fost la faţa locului în puţin peste o oră şi am şi găsit ursul. Dar ăsta e un caz rar. Pentru acelaşi urs, cel de aseară, s-a mai dat RO-ALERT de 7-8 ori şi nu l-am găsit.

La noi, problema e atipică. Urşii nu mai atacă animalele, nu s-au mai dus la animalele domestice. În schimb, au devastat 7-8-10 case. Case nelocuite, dar întreţinute. Proprietarii nu locuiesc acolo, dar vin în weekenduri sau sunt case bătrâneşti.

Am avut şi un caz unde o bătrână a avut mare noroc, că a dormit într-o anexă a casei. Şi ursul a intrat în partea cealaltă a casei.

De la începutul anului, cred că am avut undeva la 20 de apeluri la 112 pentru a fi semnalaţi urşi.

Acum, conform ordonanţei de guvern, dacă ursul este în intravilan, putem sări peste etapele de alungare, relocare, putem să extragem direct animalul sălbatic. Problema este că s-au înmulţit extraordinar de mult urşii. Din 2016 nu a mai fost nici drept de vânătoare. Înainte, ursoaicele făceau unul sau doi pui. Acum sunt ursoaice cu 3-4 pui. Din fericire, nu au fost cazuri în care să ne fie semnalaţi urşi pe trasee turistice. Situaţia atipică din această primăvară a fost intrarea urşilor în case. Şi le-au devastat! Cred că intră, nu mai ştiu pe unde să iasă, intră în panică şi fac dezastru", a declarat primarul Florin Stemate.