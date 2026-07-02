Trenurile pe hidrogen vin. Stațiile de alimentare, mai vedem

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România are contract pentru 12 trenuri pe hidrogen, în valoare de peste 1,1 miliarde lei fără TVA, dar infrastructura de alimentare nu este încă atribuită, iar costurile de exploatare nu sunt comunicate.

România are un contract actualizat pentru achiziția a 12 trenuri pe hidrogen, însă infrastructura de alimentare, elementul fără de care aceste rame nu pot funcționa, nu este încă atribuită, notează DC Business. În plus, Autoritatea pentru Reformă Feroviară nu a comunicat un cost estimat de exploatare pe kilometru, deși întrebarea a fost transmisă explicit.

Potrivit unui răspuns transmis DCBusiness de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, valoarea totală a contractului pentru cele 12 trenuri pe hidrogen este de 1.134.990.763,20 lei fără TVA, echivalentul a 229.328.126,40 euro fără TVA. Suma include atât furnizarea celor 12 automotoare electrice, cât și serviciile de mentenanță asigurate pentru o perioadă de 15 ani.



Finanțarea a ieșit din PNRR

ARF precizează că finanțarea contractului este asigurată din resursele financiare alocate prin Programul Transport 2021-2027. Inițial, proiectul a beneficiat de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, urmând ca ulterior să fie susținut din fondurile noului program de finanțare.

Trenurile ar urma să deservească rute precum București - Pitești, București - Aeroportul Henri Coandă, București - Târgoviște și București - Pitești - Curtea de Argeș. De asemenea, ARF menționează o extindere până la Piatra Olt - Craiova.

Problema majoră: alimentarea cu hidrogen nu este încă rezolvată

Partea sensibilă a proiectului este infrastructura de alimentare. ARF arată că documentația aferentă procedurii de achiziție a serviciilor de alimentare cu hidrogen va defini cadrul procedural, specificațiile tehnice, depozitarea, transportul hidrogenului, alimentarea și procedurile tehnice aplicabile.

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