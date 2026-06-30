Corneliu Ștefan: Un nou sediu de recuperare pentru persoanele adulte cu dizabilități

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Au fost finalizate lucrările la Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități „Iris” din Priseaca, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ Dâmbovița.

"Este vorba despre o clădire nouă, realizată de la zero și dotată cu aparatură modernă, o investiție de aproximativ 4.900.000 de lei, finanțată prin PNRR.

Astfel, persoanele adulte cu dizabilități din județul Dâmbovița pot beneficia, în cadrul centrului, de servicii de recuperare de zi, adaptate nevoilor specifice și individuale ale fiecărui beneficiar.

Mai exact, Centrul va oferi:

-consultații și diagnostic în recuperare medicală;

-servicii medicale specializate de recuperare neuromotorie și proceduri precum ultrasunete, magnetoterapie, electroterapie, terapie cu unde scurte, laserterapie, fizioterapie, kinetoterapie, masaj și reeducare motorie;

-servicii de abilitare și reabilitare;

-dezvoltarea deprinderilor manuale și consolidarea deprinderilor tehnice, precum și formarea unor noi abilități;

-sprijin pentru integrare socială;

-logopedie;

-consiliere psihologică.

Centrul dispune de spații moderne, special amenajate pentru desfășurarea activităților: sală de kinetoterapie, sală de masaj, sală de consiliere psihologică, sală de consiliere socială, sală de magnetoterapie, sală pentru terapia cu unde scurte, cabinet de logopedie și cabinet medical.

O nouă investiție care aduce speranță și condiții mai bune pentru dâmbovițenii care au nevoie de recuperare și îngrijire de specialitate", a anunțat Corneliu Ștefan.